الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عايدة رياض لـ"الدستور": "جودر 2" ملىء بالإثارة والتشويق

عايدة رياض
عايدة رياض

تواصل الفنانة عايدة رياض تصوير مشاهد الجزء الثاني من مسلسل "جودر"، والمقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني، ويخوض بطولته النجم ياسر جلال.

وقال عايدة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنها أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدها بالكامل، مؤكدًة أنه لم يتبق لها سوى أسبوع.

وأشارت إلى أن أحداث الجزء الثاني مليئة بالإثارة والتشويق، وعلقت: "استمتعت بالمشاركة في عمل ضخم وعظيم مثل جودر"، متمنية أن تستمر الصناعة الفنية في إنتاج مثل هذه الأعمال الضخمة والممتعة للجمهور.

 

جودر ألف ليلة وليلة 

مسلسل جودر ـ ألف ليلة وليلة، شارك في بطولته أكثر من 35 نجمًا ونجمة أمام النجم ياسر جلال، فى مقدمتهم نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، وليد فواز، عابد عناني، مجدي فكري، عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، محمود البزاوي، محمد التاجي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، رشوان توفيق، أحمد فتحي، أحمد ماهر، عايدة رياض، سامي مغاوري، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنا، جيهان الشماشرجي، سماح أنور، سامية الطرابلسي، خالد أنور، ميرنا هشام، والعمل من تأليف السيناريست والمؤلف أنور عبدالمغيث، ومن إنتاج شركتى ميديا هب وأروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج إسلام خيري.

وجسد ياسر جلال شخصية جودر، إحدى الشخصيات الخيالية، ولكن على الطريقة الحديثة بمشاركة عدد كبير من النجوم، أبرزهم ياسمين رئيس ونور اللبنانية والذي يعرض على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة watch it.

آخر أعمال ياسر جلال 

وكان آخر أعمال الفنان ياسر جلال مسلسل "علاقة مشروعة" والذي كان ينتمي للمسلسلات ذات الـ15 حلقة في  موسم رمضان 2023، والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه في موسم رمضان وأيضًا شارك في العمل مي عمر، وداليا مصطفى وميمي جمال، ومراد مكرم، ومن تأليف سماح الحريري، ومن إخراج خالد مرعي.

جودر الفنانة عايده رياض ياسر جلال مسلسل جودر ألف ليلة وليلة نور اللبنانية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إسلام خيري

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