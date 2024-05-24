الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"ON TIME SPORTS" تحصل على حقوق بث نهائيات بطولة BAL لكرة السلة

أون تايم سبورت
أون تايم سبورت

حصلت شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" على حقوق البث التليفزيوني لنهائيات بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL التي تنطلق مساء اليوم الجمعة، في العاصمة الرواندية كيجالي.

ويشارك الأهلي المصري في البطولة رفقة 7 فرق أخرى هي: دوانس السنغالي، أهلي بنغازي الليبي، الفتح الرباطي المغربي، ريفرز هوبرز النيجيري، بترو دي لواندا الأنجولي، كيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي، والمنستير التونسي.

ويلتقي الأهلي مع الفتح الرباطي المغربي في جولة التصفيات، في التاسعة مساء يوم الجمعة، بتوقيت القاهرة.

وتُعد بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL، واحدة من أهم وأقوى بطولات كرة السلة على المستويين الفني والجماهيري في القارة السمراء.

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