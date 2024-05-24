على أنغام "أحلى واحدة" لعزيز مرقة.. دنيا سامى تحتفل بـ ياسمين رئيس

حرصت الفنانة دنيا سامي على تهنئة صديقتها الفنانة ياسمين رئيس بمناسبة زواجها من رجل أعمال خارج الوسط الفني، والمقرر إقامة حفل زفافهما يوم الخميس المقبل.

وشاركت “دنيا” صورة مع العروس ياسمين رئيس من حفل حنتها الذي أقيم أمس، عبر “فيسبوك” واستعانت بأغنية “أحلى واحدة” للفنان عزيز مرقة، لتهنئها بزواجها.

كواليس تصوير “الفستان الأبيض”

وتصور ياسمين رئيس حاليًا فيلم الفستان الابيض، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما حول صديقتين من حى فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة فى القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر، ومن تأليف وإخراج جيلان عوف.

آخر أعمال ياسمين رئيس

كان آخر أعمال ياسمين رئيس في السينما فيلم أنا لحبيبي، والذي تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في بطولة الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.