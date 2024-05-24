أحمد حلمى يُعلن موعد عرض مسرحية "ميمو" فى موسم عيد الأضحى

قرر النجم أحمد حلمي، بعد النجاح الساحق الذي حققه بمسرحية "ميمو"، والتي تم تقديمها في عدد من الدول بالوطن العربي قبل تقديمها في مصر.

وأعلن حلمي منذ قليل، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عن موعد عرض مسرحية ميمو على مسارح مصر وذلك في عيد الأضحى.

أبطال مسرحية "ميمو"

مسرحية "ميمو" تضم العديد من الفنانين مع أحمد حلمي، منهم: هنا الزاهد، نور إيهاب، هنا شيحة، حمدي الميرغني، أحمد رزق، محمد رضوان، والمسرحية من تأليف ضياء محمد، وتحت قيادة المخرج هشام عطوة.

تدور أحداث مسرحية "ميمو"، في إطار كوميدي حول مسعود التي يجسدها الفنان أحمد حلمي، وتتناول المسرحية بشكل ساخر تأثير السوشيال ميديا على الأفراد والمجتمع، وتسلط الضوء على بعض القضايا الاجتماعية بشكل كوميدي.

وعُرضت مسرحية "ميمو" حتى الآن في عدة مُدن بالمملكة العربية السعودية منهم الدمام، مدينة جدة، مدينة الرياض، مدينة أبها، مدينة الطائف، ورفعت كل العروض لافتة "كامل العدد"..