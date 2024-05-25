السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الاتصالات يفتتح مشروعات تكنولوجية بالإسماعيلية اليوم

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت

يجري الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم السبت، زيارة تفقدية لمحافظة الإسماعيلية، يفتتح  خلالها عدد من المشروعات التكنولوجية، رفقة اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات.

يبدأ الوزير زيارته بعقد لقاء مع محافظ الإسماعيلية لاستعراض مشروعات التحول الرقمي والبنية التحتية الرقمية بالمحافظة ومبادرة بناء القدرات مصر الرقمية.

افتتاح مجمع البريد بالإسماعيلية 


ومن المقرر أن يفتتح الوزير مكتب بريد الإسماعيلية الرئيسي ومبني مجمع الخدمات البريدية بالإسماعيلية بحضور قيادات هيئة البريد المصري.  

ويتفقد خلال الجولة يرافقه المحافظ والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، مركز إبداع مصر الرقمية في جامعة قناة السويس.

كما سيلتقي وزير الاتصالات بعض الشباب المتدربين والملتحقين بمبادرات الوزارة الخاصة بنشر ثقافة الابتكار ودعم ريادة الأعمال لدى الشباب وبناء القدرات في التخصصات التكنولوجية.

ويستهدف مركز إبداع مصر الرقمية بمحافظة الإسماعيلية، تهيئة البيئة المحفزة للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وتنمية المهارات الرقمية للشباب بالمحافظة.

وتبنت وزارة الاتصالات خطة لإنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية بعدد 20 مركزًا، ومن المستهدف تنفيذ مركز إبداع بكل محافظة؛ لإعداد كوادر متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكافة المحافظات.

يجري الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات زيارة تفقدية محافظة الإسماعيلية محافظ الإسماعيلية الهيئة القومية للبريد وزارة الاتصالات ايتيدا

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