الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاقية تعاون لتطوير حلول رقمية مبتكرة بمجال الرعاية الصحية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في مركز الابتكار التطبيقي وشركة إسترازينيكا مصر للصناعات الدوائية، بشأن التشارك في مشاريع بحثية تطبيقية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة لتطوير حلول رقمية مبتكرة لمعالجة التحديات الرئيسية في مجال الرعاية الصحية.

وقع اتفاقية التعاون المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والدكتور حاتم وردانى رئيس شركة أسترازينيكا مصر للصناعات الدوائية.

تفاصيل الاتفاقية 

وتنص الاتفاقية على تعاون مركز الابتكار التطبيقى التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركة أسترازينيكا مصر للصناعات الدوائية، فى استكشاف وتنفيذ مشاريع بحثية تستخدم التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى لدعم توليد البيانات والتشخيص المبكر للأمراض. 

وذلك فى ضوء مشروعات المركز الجديد الذى تقيمه شركة أسترازينيكا للابتكار فى مجال الرعاية الصحية والذى سيشكل جزءًا من شبكة A.Catalyst العالمية التابعة لشركة أسترازينيكا.

 

توفير حلول مبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي  لمجابهة التحديات التى تواجه المجتمع المصري

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار الجهود المبذولة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي يعد أحد أبرز محاورها توفير حلول مبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي  لمجابهة التحديات التى تواجه المجتمع المصري، مشيرا إلى أن مركز الابتكار التطبيقي يعمل حاليا على تنفيذ عدد من المشروعات البحثية والتطبيقية فى مجالات مختلفة أثمرت عن تطوير تطبيق في مجال الكشف المبكر عن مرض اعتلال الشبكية السكري.

 وأضاف  أن هذه الاتفاقية ستسهم فى تكامل الجهود والخبرات بين مركز الابتكار التطبيقي وشركة أسترازينيكا مصر للصناعات الدوائية لتطوير المزيد من التطبيقات التكنولوجية في مجال الرعاية الصحية، على النحو الذى يعزز الجهود المبذولة لتطويع التقنيات الحديثة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خاصة وأن محور الصحة يأتي في مقدمة أولويات الدولة كونه يعد أحد أهم ركائز التنمية للمجتمعات.
 

ومن جانبه؛ قال ديفيد فريدريكسون نائب الرئيس التنفيذى لأسترازينيكا العالمية ورئيس وحدة الأورام: " هذه الشراكة تجسد التزام أسترازينيكا بدفع الابتكار فى مجال الرعاية الصحية. فى هذه العصر من التحول الرقمي، يجب علينا الاستفادة من التقنيات والنهج الجديدة لتحسين نتائج المرضى وتحويل مستقبل الرعاية فى جميع أنحاء العالم".

تطوير تطبيقات تستخدم الذكاء الاصطناعى فى الكشف المبكر عن أمراض قد تصيب فئات عريضة من المواطنين 

وأشار الدكتور أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى إلى أن الاتفاقية تقع فى نطاق أحد المحاور التى اهتم بها المركز منذ إنشائه، ألا وهو تطوير تطبيقات قليلة التكلفة وعالية الكفاءة تستخدم الذكاء الاصطناعى فى الكشف المبكر عن أمراض قد تصيب فئات عريضة من المواطنين مثل مرضى السكر والكبد والكلى وسرطان الثدي.
 

من جانبه، أكد الدكتور حاتم وردانى الرئيس التنفيذى لأسترازينيكا مصر: " شراكتنا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز الابتكار التطبيقى لتعزيز إطلاق مركزنا الرئيسى لشبكة A.Catalyst فى مصر، مما يدعم نظام الرعاية الصحية ويساهم فى خلق حلول مبتكرة عبر رحلة المريض بأكملها من التشخيص المبكر للمرض إلى العلاج والإدارة.

حضر مراسم التوقيع الدكتورة نهى عدلى مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبحوث والتطوير، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحضر من جانب شركة استرازينيكا مصر؛ الدكتورة بيلين إنسيسو الرئيس التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بشركة أسترازينيكا، والدكتور تى واى هاو نائب الرئيس التنفيذى لقطاع للأسواق الدولية باسترازينيكا، والدكتورة جينيفر جاكسون رئيسة قطاع العلاقات الحكومية الاقليمية فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات توقيع اتفاقية تعاون وزارة الاتصالات مركز الابتكار التطبيقى أسترازينيكا الذكاء الاصطناعي لتقنيات الناشئة الرعاية الصحية

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