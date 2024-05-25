السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إجراءات تفتيش مكثفة أمام لجان امتحانات الدبلومات الفنية

إجراءات تفتيش مكثفة
إجراءات تفتيش مكثفة أمام لجان

تشهد لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024، في أيام امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، إجراءات التفتيش الدقيق لجميع طلاب الدبلومات الفنية قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، وذلك باستخدام العصا الإلكترونية.

وتهدف إجراءات تفتيش الطلاب في مداخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية اليوم، للكشف عن أجهزة المحمول والأجهزة الإلكترونية الأخرى التي يستخدمها بعض الطلاب في الغش.

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وتنطلق اليوم امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية بكل النوعيات (صناعي– زراعي– تجاري– فندقي) في كل أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث– إعداد مهني– نظام السنوات الخمس– تعليم وتدريب مزدوج– تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي.

كما تبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي اعتبارًا من اليوم السبت وتنتهي يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024، وتتوقف أعمال الامتحانات خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

تفاصيل إجراء اختبارات الدبلومات الفنية 

واستعرضت الوزارة الإحصائيات الخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 وهي على النحو التالي:

- عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 815 ألف طالب وطالبة بكل النوعيات، بالإضافة إلى عدد 3100 طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

- عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (376) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1220) مادة.

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- عدد مواد الامتحانات العملية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية (42) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (55) مادة.

- يشارك (2030) مقيمًا ممثلًا لسوق عمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية، والتي يبلغ عددها (70) برنامجًا مطورًا.

- يبلغ عدد لجان سير الامتحان بكل النوعيات (2562) لجنة.

- يبلغ عدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات 181490 عضوًا داخل كل لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين– ممتحنين– ملاحظين– إداريين... إلخ).

- عدد استراحات معلمي التعليم الفني (700) استراحة.

- عدد مراكز توزيع الأسئلة (34) مركزًا على مستوي الجمهورية.

- عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة (4300) عضو.

- عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات (43030) عضوًا.

- عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (28) لجنة.

- عدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (24) لجنة.

وأوضحت الوزارة أنه تم التأكيد على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة التنبيه على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ كل الإجراءات، التي تضمن توفير البيئة الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات فى جو يسوده الهدوء.

وشددت الوزارة على اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه كل المخالفات الخاصة بالغش بكل وسائله سواء حيازة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان أو انتحال صفة الطالب أو الطرق التقليدية، وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.

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