الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية - أرشيفية

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 للشعبتين العلمية والأدبية من المواضيع  التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل في الساعات الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

نشرت بوابة الازهر الإلكترونية، جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، لطلاب الشعبتين العلمية والادبية.

وكان  قطاع المعاهد الأزهرية، أكد خلال بيان له نشر على موقعه الالكتروني مؤخرا أن امتحانات الثانوية الأزهرية للشعبة الأدبية تبدأ من يوم الأحد الموافق 2 يونيو وتنتهي يوم الأحد 14 يوليو.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

وجاء جدول امتحانات الشعبة الأدبية للثانوية الأزهرية كالتالي:

يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024:

امتحان مادة الفقه والإنشاء

يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2024:

امتحان  مادة القرآن الكريم.

يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024:

امتحان  مادة البلاغة.

يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024:

امتحان مادة الجغرافيا.

يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024:

امتحان  مادة النحو.

يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2024:

امتحان  مادة الحديث.

يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2024:

امتحان  مادة التاريخ.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024:

امتحان  مادة الفلسفة والمنطق.

يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024:

امتحان  مادة الأدب والنصوص والمطالعة.

يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024:
امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024:
امتحان مادة التوحيد.

يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024:
امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024:
امتحان مادة الصرف.

يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2024:
امتحان مادة التفسير.

جدول وموعد امتحانات الثانوية العامة علمي وأدبي 2024

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية للشعبة العلمية 


يبدأ جدول امتحانات الثانوي الازهري (الشعبة العلمية) من يوم السبت 1 يونيو حتى 15 يوليو.حسب بيان قطاع المعاهد الازهرية وهو كالتالى:

يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024:

امتحان مادتي الفقه والحديث الشريف.

يوم الإثنين الموافق 3 يونيو 2024:
امتحان مادة القرآن الكريم.

يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024:
امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية.

يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024:
امتحان مادة اللغة الانجليزية.

يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024:
امتحان مادة الاستاتيكا.

يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024:
امتحان مادة الأدب والنصوص.

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024:
امتحان مادة الفيزياء.

يوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2024:
امتحان مادة التوحيد.

يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024:
امتحان مادة النحو.

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024:
امتحان مادة الأحياء.

يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2024:
امتحان مادة البلاغة.

يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024:
امتحان مادة التفاضل والتكامل.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024:
امتحان مادة الديناميكا.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024:
امتحان مادة الكيمياء.

يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024:
امتحان مادة الصرف.

يوم الإثنين الموافق 15 يوليو 2023:
امتحان مادة التفسير.

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التفاصيل الكاملة.. موعد بداية ونهاية امتحانات الثانوية العامة لعام 2024

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