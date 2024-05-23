الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التفاصيل الكاملة.. موعد بداية ونهاية امتحانات الثانوية العامة لعام 2024

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

‏يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث ‫جوجل‬ عن التفاصيل الكاملة الخاصة بموعد امتحانات الثانوية العامة لعام 2024، تعتبر امتحانات الثانوية العامة من أكثر الأمور التي تلقى اهتمام كبير من قبل الأهالي والطلاب فيكون هناك ذعر من فترة امتحانات الثانوية العامة.

ونوضح في السطور التالية التفاصيل الكاملة المتعلقة بجدول امتحانات الثانوية العامة وموعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة لعام 2024.

موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2024

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 الإثنين 10 يونيو المقبل بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، و12 يونيو الاقتصاد والإحصاء، ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

وفيما يلي موعد امتحان المواد بجدول:

  • يؤدي الطلاب يوم 12 يونيو امتحان الاقتصاد والإحصاء.
  • يؤدي الطلاب في الشعبة العلمية يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.
  • الثلاثاء 25 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية.
  • يؤدي الطلاب يوم السبت 29 يونيو الفيزياء.
  • يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى.
  • يؤدي الطلاب يوم السبت 6 يوليو امتحان الكيمياء.
  • يؤدي الطلاب يوم الأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة.
  • يؤدي الطلاب يوم السبت 13 يوليو امتحان التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.
  • يؤدي الطلاب يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمي علوم والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة.
  • يؤدي الطلاب يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمي رياضة.

رابط استخراج أرقام جلوس الثانوية العامة 2024


جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبة الأدبية

- يوم الإثنين 10 يونيو 2024، يعقد امتحان التربية الوطنية والتربية الدينية.

- يوم الأربعاء 12 يونيو 2024، يعقد امتحان الاقتصاد والإحصاء.

- يوم السبت 22 يونيو 2024، يعقد امتحان اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، يعقد امتحان اللغة الأجنبة الثانية.

- يوم السبت 29 يونيو 2024، يعقد امتحان مادة التاريخ.

- يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، يعقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت 6 يوليو 2024، يعقد امتحان الجغرافيا.

- يوم الأربعاء 10 يوليو 2024، يعقد امتحان امتحان علم النفس.

- يوم الأربعاء 17 يوليو 2024، يعقد امتحان الفلسفة والمنطق.

اقرأ أيضاً 

تحديد موعد تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة للطلاب

موعد بداية ونهاية امتحانات الثانوية العامة لعام ٢٠٢٤ بداية ونهاية امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٤ امتحانات الثانوية العامة لعام٢٠٢٤ امتحانات

مواد متعلقة

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 وموعد إعلان النتيجة

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائى 2024 الترم الثانى

جدول المهام الأدائية لطلاب الصف الخامس الابتدائي وتوزيع الدرجات

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات والمدارس الإعدادية والثانوية العامة

محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعب الدراسية الثلاثة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024/1445 مصر

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الأول والثاني

الأكثر قراءة

نتائج التحقيقات الأولية فى تحطم طائرة رئيس إيران: هل توجد آثار لرصاص على الهيكل؟

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

جهود مضنية للبحث عن "جنى" آخر ضحايا معدية أبوغالب (صور)

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)