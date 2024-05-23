التفاصيل الكاملة.. موعد بداية ونهاية امتحانات الثانوية العامة لعام 2024

‏يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث ‫جوجل‬ عن التفاصيل الكاملة الخاصة بموعد امتحانات الثانوية العامة لعام 2024، تعتبر امتحانات الثانوية العامة من أكثر الأمور التي تلقى اهتمام كبير من قبل الأهالي والطلاب فيكون هناك ذعر من فترة امتحانات الثانوية العامة.

ونوضح في السطور التالية التفاصيل الكاملة المتعلقة بجدول امتحانات الثانوية العامة وموعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة لعام 2024.

موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2024

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 الإثنين 10 يونيو المقبل بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، و12 يونيو الاقتصاد والإحصاء، ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

وفيما يلي موعد امتحان المواد بجدول:

يؤدي الطلاب يوم 12 يونيو امتحان الاقتصاد والإحصاء.

يؤدي الطلاب في الشعبة العلمية يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.

الثلاثاء 25 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

يؤدي الطلاب يوم السبت 29 يونيو الفيزياء.

يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يؤدي الطلاب يوم السبت 6 يوليو امتحان الكيمياء.

يؤدي الطلاب يوم الأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة.

يؤدي الطلاب يوم السبت 13 يوليو امتحان التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

يؤدي الطلاب يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمي علوم والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة.

يؤدي الطلاب يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمي رياضة.



جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبة الأدبية

- يوم الإثنين 10 يونيو 2024، يعقد امتحان التربية الوطنية والتربية الدينية.

- يوم الأربعاء 12 يونيو 2024، يعقد امتحان الاقتصاد والإحصاء.

- يوم السبت 22 يونيو 2024، يعقد امتحان اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، يعقد امتحان اللغة الأجنبة الثانية.

- يوم السبت 29 يونيو 2024، يعقد امتحان مادة التاريخ.

- يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، يعقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت 6 يوليو 2024، يعقد امتحان الجغرافيا.

- يوم الأربعاء 10 يوليو 2024، يعقد امتحان امتحان علم النفس.

- يوم الأربعاء 17 يوليو 2024، يعقد امتحان الفلسفة والمنطق.