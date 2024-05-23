الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز

رابط استخراج أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أصدر رابط البحث الخاص بالاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 عبر موقع البحث الاجتماعي جوجل عمليات البحث خاصة بعد رغبة الأهالي لمعرفة تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب في مختلف المحافظات المصرية.

رابط استخراج ارقام جلوس الثانوية العامة 2024

وترصد الدستور خلال السطور التالية كتبه التفاصيل الخاصة رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024، حيث خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم  العديد  من وسائل التواصل بهدف تسليم أرقام الجلوس الخاصة بطلاب الثانوية العامة للعام الحالي 2024 بالشعبتين العلمية والأدبية.

 كيفية استخراج ارقام جلوس الثانوية العامة 2024

  • أولا: الدخول موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط من هنا.
  • ثانيا: معرفة الطالب كافة البيانات اللازمة لمعرفة مكان تواجده في اللجنة
  • ثالثا: الاستلام من خلال المدرسة المقيد بها الطالب والتعامل مباشرة مع موظفي شؤون الطلاب.

تحديد موعد تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة للطلاب

 

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مجانية.. تنبيه مهم من التعليم لطلاب الدبلومات الفنية بشأن أرقام الجلوس

مواعيد نتيجة الطلاب الثانوية العامة 2024

من المقرر أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الطلاب عقب الانتهاء من عملية التصحيح والتي تجرى بالتوازي مع انعقاد الامتحانات في جميع مقرات الكنترول، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم

موعد استلام أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم في تصريحات سابقة أن موعد استلام أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024 نهاية شهرمايو الجاري وذلك قبل انطلاق امتحانات طلاب الشعبة الأدبية والعلمية بوقت كافٍ حيث تتسلم كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس المختارة لانعقاد الامتحانات لتجهيزها وكتابة أرقام جلوس الطلاب بها في كل محافظة من محافظات الجمهورية.

موعد امتحانات طلاب الثانوية العامة

وكانت قد أعلنتة الوزارة انه من المقرر ان تبداء  امتحانات طلاب الثانوية العامة يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 بالمواد التي لا تضاف للمجموع الكلي فيما تبدأ المواد التي تضاف للمجموع عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 يوم 22 يونيو 2024 حيث تستمر لمدة شهر وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي 2024.

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