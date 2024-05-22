ظهرت الآن عبر الدستور .. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2024 بالاسم

اعتمدت محافظة بورسعيد نتيجة الشهادة الإعدادية، وتم إعلان أسماء العشرة الأوائل بالشهادة الإعدادية عقب أداء طلاب الامتحانات التي قد بدأت يوم 15 وحتى يوم 21 مايو الجاري.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2024 بالاسم

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2024 من خلال رقم الجلوس والاسم ، ويمكن الاطلع على نتيجة الشهادة الإعدادية من هنا .

إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة بورسعيد

واعتمد اللواء عادل الغضبان، بصفته محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، نتائج الشهادة الإعدادية وتكون بنسبة نجاح بلغت 85.1%.

ويستطيع الطالب الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة بورسعيد عبر إدخال رقم الجلوس لتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الخاصة بالطالب.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة بورسعيد

واعتمدت نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024 محافظة بورسعيد مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 من مايو 2024 بتمام التاسعة مساء، وتم الإعلان رسميا عن رابط نتيجة “الشهادة الإعدادية” برقم الجلوس 2024 محافظة بورسعيد.

ويمكن لمن يهمه الأمر معرفة رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس لعام 2024 محافظة بورسعيد بالصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد من خلال فيس بوك من خلال الضغط هنا، وظهرت عبر موقع الدستور من هنا للحصول عليها بالدرجات من خلال رقم الجلوس والاسم.

الامتحان بنظام البابل شيت

وقال وكيل تعليم بورسعيد، إن الامتحانات أجريت بنظام «البابل شيت» في الورقة الإلكترونية التي ستتيح إمكانية التصحيح الإلكتروني وقد تم تطبيقه في بورسعيد وهي كأول محافظة على مستوى الجمهورية منذ عدة سنوات وستمنع التدخل البشري بالتصحيح لضمان حصول الطالب على حقه.

وصرح وكيل تعليم بورسعيد بأن العدد 13840 طالبا وطالبة أدوا امتحان الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد داخل عدد 70 لجنة بينهم لجنة دمج لذوي الاحتياجات الخاصة.