السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مجانية.. تنبيه مهم من التعليم لطلاب الدبلومات الفنية بشأن أرقام الجلوس

طلاب الدبلومات
طلاب الدبلومات

نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على طلاب مدارس التعليم الفني بالعمل على الذهاب للمدارس واستلام أرقام الجلوس استعداد للأمتحانات.

ونبهت الوزارة على الطلاب بأن أرقام الجلوس مجانية ويتم استلامها من المدارس دون أي مقابل مادي.

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الفئات المسموح لها بخوض امتحانات الدبلومات الفنية 

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الفئات المسموح لها بخوض امتحانات الدبلومات الفنية وهي كالتالي: 

- الطلاب بالمدارس الثانوية الفنية بكافة أنواعها، التي تتضمن "التجاري- الزراعي- الفندقي- الصناعي"، في كافة التخصصات والشعب.

- الطلاب في نظام الثلاث سنوات والمطبق بها المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية.

- الطلاب في المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج: "تجاري- فندقي- زراعي- صناعي نظام السنوات الـ3".

- الطلاب بالمدارس الثانوية، بجانب الطلاب المقيدين بالمدارس الفنية المتقدمة تجارية- فندقية- زراعية- صناعية نظام السنوات الـ5.

- يسمح للطلبة الناجحين أو الراسبين بالصف الثالث دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة في نظام السنوات الخمس، وكذلك الطلاب الذين استنفدوا عدد مرات الرسوب بالصف الرابع أو الخامس أو الذين لم يستكملوا دراستهم أو انقطعوا عن الدراسة لظروف خاصة بهم- بالتقدم لأداء امتحان الدبلوم بالمدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث على "نظام العمال" تطبيقا للقرار الوزاري رقم 562 بتاريخ والمعدل بالقرار رقم 476.

وأعلنت الوزارة جدول امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية 2024، إذ تبدأ الامتحانات 25 مايو المقبل وتستمر حتى 6 يونيو 2024.

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم، جداول امتحانات الدبلومات الفنية، موجها بتجهيز استراحات مراقبي ومصححي التعليم الفني، وتأمين أعمال الكنترولات واللجان الامتحانية.

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