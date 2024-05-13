"أزهرية كفر الشيخ" تستعد لعقد امتحانات الشهادات

أكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أن المنطقة تستعد لاستقبال امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية وشهادات القراءات وامتحان البرنامج التأهيلي، بحضور رؤساء ومساعدي لجان الشهادات بديوان عام المنطقة، اليوم الاثنين، حيث تم استلام مستلزمات اللجان، وبطاقات تعارف الطلاب، وقرارات الندب الداخلي والخارجي، وكراسة تعليمات الامتحانات الواردة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

تفاصيل الاستعداد للامتحانات

وكان رئيس المنطقة قد وجه بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب وضبط النفس والتأكد من استكمال القوة اللازمة للجان وفق اللوائح المتبعة لذلك، والتصدي لأي أسلوب من أساليب الغش وعدم السماح به، مشيرًا إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتعاون بين الجميع للعبور بالامتحانات لبر الأمان.

كما أشار إلى أنه تم التواصل مع مديري الإدارات التعليمية للوقوف على آخر التجهيزات والاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الشهادات الأزهرية، كما أصدر تعليماته لرؤساء اللجان بضرورة عقد لقاء من أعضاء اللجان قبل انطلاق الامتحانات لتوزيع مهام العمل.

يُذكر أن امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية تنطلق بعد غدٍ الأربعاء الموافق 15 مايو 2024م، حيث يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحان في مادة القرآن الكريم، ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان بمادتي الفقه، واللغة العربية ورقة أولى (النحو والصرف)، ويؤدي طلاب شهادات العالية والتجويد والتخصص بمعاهد القراءات؛ الامتحان في مادتي الفقة والانشاء، كما أنه يبلغ عدد طلاب الشهادة الإبتدائية 7552 من بينهم 4372 بنين، و3180 فتيات موزعين جميعهم على 101 لجنة، ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 9120 موزعين على 68 لجنة على مستوى المنطقة.