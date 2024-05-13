الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل تحسين شبكة الطرق بالحامول

رصف الطرق
رصف الطرق

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه يجرى حاليًا أعمال الرصف بميدان الحامول، وشارع مواقف الحامول، في إطار خطة شاملة لتطوير البنية التحتية، وتحسين شبكة الطرق، وتسهيل حركة المرور، وتطوير الخدمات، وتحقيق التنمية الشاملة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى 2024-2023.

محافظ كفر الشيخ يكشف التفاصيل

وكشف محافظ كفرالشيخ، أن أعمال الرصف تشمل عددًا من ميادين ومداخل مركز الحامول، بداية شارع أبو بكر الصديق حتى دوران أبو النور، ومن شارع جمال عبدالناصر حتى نهاية مجمع المواقف، وتضمن الأعمال تشغيل طبقة الأساس "السن" مع الدمك، ورش طبقة التشريب الإسفلتية، MC، تمهيدا لوضع الطبقة الإسفلتية بطول 1000م/ط، وذلك بعد الإنتهاء من إنشاء المحاور المرورية الجديدة وتوسعة الشوارع، وتتضمن خطة الرصف أيضًا العديد من الطرق الرئيسية والفرعية فى شرق وغرب المدينة، وذلك تحت إشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية الحالية للعام المالى 2024-2023، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مكلفًا بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات "الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحى"، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع، موضحًا بها الجدول الزمنى للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمال، لافتًا أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير وإتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.

txt

بدء تطهير محطات الصرف الصحي بدسوق في كفر الشيخ

وشدد محافظ كفرالشيخ، على الإلتزام بمواعيد العمل، وتحقيق الإنضباط فى العمل، والتعايش مع مشاكل المواطنين، والإلتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف، وإستخدام مواد عالية الجودة فى أعمال الرصف، ومراعاة المواصفات الفنية خلال أعمال الرصف، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل، مشيرًا إلى إستمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التى تشهدها مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكبارى، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع كافة القطاعات الأخرى.

وكلف محافظ كفرالشيخ، برفع المخلفات والقمامة، وتدعيم وتجهيز الطرق، ورفع التشوينات، وتحقيق الإنضباط والسيولة المرورية، وإستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة، وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وحظر التعدى على الطريق العام، وإزالة الأرصفة المخالفة، وتوسعة الشوارع وإعادتها لأصلها، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، مؤكدًا أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن فى السير والمرور فى شوارع مناسبة، يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

رصف الطرق مركز الحامول سيولة مروررية محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ

مواد متعلقة

بدء تطهير محطات الصرف الصحي بدسوق في كفر الشيخ

دعم منظومة النظافة بمراكز كفر الشيخ بـ4 سيارات ولودر

للتأكد من عوامل الأمن والسلامة.. فحص حمامات السباحة في كفر الشيخ

رفع 1000 طن مخلفات وتطهير شبكات الصرف الصحي في كفر الشيخ

انطلاق حملة صكوك الأضاحي 2024 في كفرالشيخ

"أزهرية كفر الشيخ" تناقش خطط تحسين مستوى التلاميذ الضعاف

محافظ كفرالشيخ يتابع تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء

رفع 885 طن "قمامة" من شوارع كفرالشيخ

الأكثر قراءة

فشل وفضيحة كبرى للاحتلال.. عودة "حماس" لشمال غزة وتحديد خاطئ لمكان "السنوار"

فشل "مشروع إسرائيلى" كان يستهدف ضرب قناة السويس.. أسامة ربيع يكشف

مكالمة من دبى.. عصام صاصا يعرض التصالح مع أسرة ضحيته.. وهذا ردهم

"خناقات" شاب تقود والده إلى "حبل المشنقة" بالإسكندرية

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

زوجة عصام صاصا تدافع عنه.. وتعِد بالكشف عن التفاصيل الكاملة للحادث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر وزداني..

إبراهيم عبد الفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟