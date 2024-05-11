السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتابع تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء

المراكز التكنولوجية
المراكز التكنولوجية

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه يتابع لحظيًا تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالمدن والمراكز المختلفة، وذلك من خلال منظومة الكاميرات الذكية، مشيدًا بإقبال المواطنين، مما يدل على وعي أبناء المحافظة ورغبتهم الجادة في التصالح على مخالفات البناء.

إقبال كبير على تقديم طلبات التصالح

وقال محافظ كفرالشيخ إن العمل مستمر بجميع المراكز التكنولوجية، ويشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين لرغبتهم الجادة في التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتي بدأت في السابع من شهر مايو الجاري، في تلقي طلبات المواطنين طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أنه وجه بتقديم كل التسهيلات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كل سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وناشد محافظ كفرالشيخ المواطنين بسرعة تقديم الطلبات وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح في المراكز التكنولوجية، وتقديم التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون، مشددًا على ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.

txt

استعدادًا للامتياز الإعلاني.. إزالة 28 إعلانا مخالفا وتقنين 3 في كفر الشيخ

وأوضح محافظ كفرالشيخ أنه تمت أيضًا إتاحة خدمة التصالح عبر (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول، ويمكنك تحميل الأبليكشن من الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndm.reconciliation، كما يمكن التسجيل من خلال بوابة خدمات المحليات عبر الرابط التالي: https://www.lgs.gov.eg/#/home لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به، والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له على مستوى المحافظة، حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية، بما يسهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية، لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة منظومة التصالح.

من جهته، قال الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، إنه يتم استقبال طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء طبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى تقديم جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكل أنواع التراخيص "محلات وإشغالات، وإعلانات، هدم، بناء، تعليه، ترميم، تعديل"، وطلب توصيل مرافق" كهرباء مياه"، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة إلى خدمات، تراخيص المحلات الجديدة على قانون 154 لسنة 2019، لتوفير كل سبل الراحة، بالإضافة إلى مواكبة عصر التطور التكنولوجي، والتحول الرقمي.

الكاميرات الذكية طلبات التصالح مدن كفر الشيخ مخالفات البناء محافظة كفر الشيخ

مواد متعلقة

رفع 885 طن "قمامة" من شوارع كفرالشيخ

جدول قطع التيار الكهربائى بمحافظة كفرالشيخ 2024

لتسهيل الحركة المرورية.. تفاصيل إنشاء كوبرى سخا العلوى لربط محاور "دائرى" كفرالشيخ

"شباب كفرالشيخ" تحصد 6 ميداليات في مهرجان إبداع الموسم الرابع

محافظ كفر الشيخ: إقبال كبير من المواطنين على التصالح بمخالفات البناء

147 ألف طن حصيلة توريد الأقماح من المزارعين بكفر الشيخ

استعدادًا للامتياز الإعلاني.. إزالة 28 إعلانا مخالفا وتقنين 3 في كفر الشيخ

في أول أيامها.. الهدوء يسود لجان امتحانات النقل في كفر الشيخ

الأكثر قراءة

موقف كولر من رحيل محمد الشناوى عن الأهلى خلال الميركاتو الصيفى

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

يطلق الأربعاء.. التاكسى الكهربائى "رفاهية لا متناهية" بالعاصمة الإدارية

صاصا مطلوب للعدالة.. تعاطى مخدرات وقت حادث دهس شاب (التفاصيل الكاملة)

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

أسعار السلع الأساسية فى مصر اليوم 11 مايو 2024.. استقرار فى بعضها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟