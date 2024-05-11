محافظ كفرالشيخ يتابع تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه يتابع لحظيًا تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالمدن والمراكز المختلفة، وذلك من خلال منظومة الكاميرات الذكية، مشيدًا بإقبال المواطنين، مما يدل على وعي أبناء المحافظة ورغبتهم الجادة في التصالح على مخالفات البناء.

إقبال كبير على تقديم طلبات التصالح

وقال محافظ كفرالشيخ إن العمل مستمر بجميع المراكز التكنولوجية، ويشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين لرغبتهم الجادة في التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتي بدأت في السابع من شهر مايو الجاري، في تلقي طلبات المواطنين طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أنه وجه بتقديم كل التسهيلات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كل سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وناشد محافظ كفرالشيخ المواطنين بسرعة تقديم الطلبات وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح في المراكز التكنولوجية، وتقديم التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون، مشددًا على ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أنه تمت أيضًا إتاحة خدمة التصالح عبر (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول، ويمكنك تحميل الأبليكشن من الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndm.reconciliation، كما يمكن التسجيل من خلال بوابة خدمات المحليات عبر الرابط التالي: https://www.lgs.gov.eg/#/home لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به، والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له على مستوى المحافظة، حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية، بما يسهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية، لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة منظومة التصالح.

من جهته، قال الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، إنه يتم استقبال طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء طبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى تقديم جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكل أنواع التراخيص "محلات وإشغالات، وإعلانات، هدم، بناء، تعليه، ترميم، تعديل"، وطلب توصيل مرافق" كهرباء مياه"، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة إلى خدمات، تراخيص المحلات الجديدة على قانون 154 لسنة 2019، لتوفير كل سبل الراحة، بالإضافة إلى مواكبة عصر التطور التكنولوجي، والتحول الرقمي.