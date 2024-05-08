لتسهيل الحركة المرورية.. تفاصيل إنشاء كوبرى سخا العلوى لربط محاور "دائري" كفر الشيخ

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، أعمال إنشاء كوبرى سخا العلوى لربط قطاع الطريق الدائرى الغربى بقطاع الطريق الدائرى الشرقى، وربط طريق كفرالشيخ - دسوق، وكفرالشيخ - طنطا، بتكلفة تقديرية 370 مليون جنيه.

وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكبارى، بحضور اللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير الإدارة العامة للمرور بكفرالشيخ، وأحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، ووكلاء الوزارة بالقطاعات الخدمية المعنية، والمحاسب خالد المنياوى، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، وعدد من القيادات التنفيذية.

تفاصيل إنشاء كوبري سخا العلوي

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه تم الإنتهاء من نقل جميع المرافق المتعارضة مع مسار كوبري سخا العلوى، وذلك فى الاتجاه الغربى للمزلقان باتجاه محلة موسى، وتم تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بذلك الإتجاه، وجارى استكمال أعمال القواعد والأعمدة، ونقل المرافق بالاتجاه الشرقى للمزلقان اتجاه الجامعة، واستكمال الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد، موجهًا بإعادة دراسة التصميمات اللازمة للاتجاه النازل إلى سخا، لتفادي أكبر قدر ممكن من المرافق المتعارضة مع الكوبرى.

المشروع من أهم محاور التنمية بالمحافظة

وقد أوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أن كوبرى سخا العلوى، يعد من أهم محاور التنمية بالمحافظة، وأيضا يعد مشروعًا حيويًا هامًا، يساعد فى تحسين حركة المرور، ويأتي ذلك من خلال ربط شرق وغرب المحافظة بشكل مباشر، وربط قطاعات الطريق الدائري، "الدائرى الغربى، بالدائرى الشرقى"، وربط الطرق الرئيسية، "طريق كفرالشيخ - دسوق، بطريق كفرالشيخ - طنطا"، هذا بالإضافة إلى ربط محافظة كفرالشيخ بالمحافظات المجاورة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، وكذلك تحسين مستوى السلامة المرورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.