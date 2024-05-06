الإثنين 06 مايو 2024
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جامعة كفر الشيخ تنظم فعاليات المسابقة الكشفية الفنية تحت شعار "لا للمخدرات"

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، ممثلة بإدارة الجوالة والخدمة العامة والمعسكرات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، المسابقة الكشفية الفنية لجوالي تحت شعار "لا للمخدرات"، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة. 

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تحرص على تنفيذ مثل هذه المسابقات والتي تسهم فى تأهيل الكوادر الشبابية ومشاركتهم في البناء المجتمعي والتنمية المجتمعية المستدامة، من خلال اكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لخلق جيل قادر على الاندماج مع الغير، وجيل واع لديه انتماء لوطنه.


مشاركة الطلبة في أنشطة الجوالة تسهم في إعلاء قيم التطوع والخدمة العامة

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن مشاركة الطلبة في أنشطة الجوالة تسهم بشكل إيجابي في إعلاء قيم التطوع والخدمة العامة، ورفع الروح المعنوية للطلبة وتبادل الخبرات وتنمية روح التعاون فيما بينهم، بالإضافة الي صقل مهارات الاعتماد على النفس والقيادة والعمل بروح الفريق، داعيًا الطلبة الي ضرورة التعاون وترسيخ أواصر الإخاء والصداقة فيما بينهم، وخلق التآلف والمحبة بين أفراد الكشافة.

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ومن جانبه، فقد أكد الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  أن نشاط الجوالة يعد من أهم الأنشطة الطلابية التى تساعد الطلبة على كيفية التعايش في أي مكان واتخاذ القرارات السليمة، وخدمة الآخرين والتفاني وبناء الوعي القومي والخدمة المجتمعية، والعمل في فريق والاعتناء بالبيئة، ومواجهة الأزمات والتكيف مع الواقع، متمنيًا التوفيق للطلاب في المهرجان.

هذا وقد تضمنت فعاليات المسابقة، الافتتاح وتحية العلم لعشائر الجوالة بالجامعة، ومسابقات المجال الكشفي والمجال الفني والمجال الثقافي والمجال العلمي والمجال الرياضي والخدمة العامة، وقد انتهت لجنة التحكيم لإعلان نتيجة المسابقة  فجاءت عشيرة كلية الآداب في المركز الأول وجاءت عشيرة كلية التربية الرياضية في المركز الثاني وجاءت عشيرة كلية التربية النوعية في المركز الثالث.

لا للمخدرات مسابقة كشفية جامعة كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ طلاب كفر الشيخ

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