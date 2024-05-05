حملات مكثفة على الأسواق ورفع الطوارئ بكفرالشيخ تزامنًا مع عيد "شم النسيم"

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع، وذلك بالتزامن مع إعلان محافظة كفرالشيخ عن حالة الطوارئ في جميع الأجهزة الخدمية والأمنية بالمحافظة، استعدادًا لأعياد الربيع، وتم عقد غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة إلى جانب غرف العمليات بكافة مراكز ومدن بشكل دائم ورفع درجة الاستعداد والطوارئ بالتنسيق مع الصحة والتموين ومباحث التموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية، مقدمًا التهنئة لجموع المصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.

تكثيف المرور على الأسواق والمحال التجارية

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه تم تكثيف المرور على محال بيع الأسماك المملحة والمدخنة وسحب عينات من السلع الغذائية وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها مع إعدام غير الصالح منها في الحال، وكذا تكثيف وإحكام الرقابة على محلات بيع الأغذية والباعة الجائلين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك من التلاعب واستغلال التجار، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة حالات التسمم الغذائي وتوفير كافة الأمصال اللازمة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم التنسيق بين الإدارات البيطرية بالمراكز ومديري المجازر بالاشتراك مع التموين ومباحث التموين والرقابة التموينية بالديوان العام والصحة والوحدات المحلية في مراقبة الأسواق والمحلات والمطاعم والتأكد من صلاحية السلع الغذائية المعروضة وسحب عينات منها وإرسالها لمعامل التحليل بالصحة لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع تكثيف الحملات التفتيشية المركزية التي تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

من جانبه، فقد أشار الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية مع زيادة عدد الأطباء وتوافر كافة الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية الضرورية لحالات الطوارئ، والدفع بسيارات الإسعاف بكافة المراكز والمدن لسرعة التعامل مع أية حالات مرضية.

وقال الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية خلال عطلة شم النسيم لتلقى أي شكاوى أو بلاغات عن أي حالة اشتباه بأمراض وبائية أو معدية أو مخالفات خاصة بالأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة واللحوم والدواجن المعروضة بالمحلات والأسواق.

أوضح اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، أنه تم إعداد خطة أمنية محكمة لنشر رجال الشرطة بمختلف ربوع المحافظة، وذلك لضبط الأمن بين المواطنين خلال احتفالات شم النسيم، بالإضافة لشرطة مترجلة لضبط أي حالات خروج علي القانون، في المتنزهات العامة بالحدائق المختلفة وكذلك إعداد خطة لتأمين كافة كنائس خلال الاحتفالات بأعياد الربيع.

ومن جانبه قال هيثم عطية، إنه تم رفع حالة الطوارئ على جميع شواطئ مدينة مصيف بلطيم، وتم اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير المكثفة في أعمال الصيانة لمحطات الكهرباء والصرف الصحي وشبكات المياه استعدادًا لاستقبال الزوار في «شم النسيم» خلال أعياد الربيع، خاصة أن المدينة تستقبل قرابة مليون وافد من محافظات الجمهورية خلال احتفالات شم النسيم، بالإضافة إلى حملات نظافة شاملة لجميع الشواطئ وعددهم 6 شواطئ "الفنار والنرجس والزهراء والسلام والأمل والفيروز"، وتجهيز كافة الحدائق والمتنزهات، وتكثيف نقاط الإسعاف على الشواطئ ورفع الطوارئ في أقسام الاستقبال في وحدة «النرجس» الصحية، وتوفير الأدوية والأمصال، كما تم وضع خطة مع القيادات الأمنية تستهدف حفظ الأمن وتأمين رواد مدينة مصيف بلطيم من خلال تجهيز سيارات نجدة وخطوط لتلقي البلاغات وتفعيل الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة للمرور على الشواطئ، وتكثيف حملات شرطة المرافق وإدارة المرور، وأفراد الإنقاذ والغطس لتوزيعهم على شواطئ مدينة مصيف بلطيم.