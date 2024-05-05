الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ كفرالشيخ: إجراءات فورية ضد المقصرين فى المشروعات الاستثمارية

رصف الشوارع
رصف الشوارع

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه يتابع أعمال الرصف الجارية بمنطقة الإدارة التعليمية بمركز ومدينة بلطيم، بطول 400 متر، وعرض 5 أمتار، تحت إشراف اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير البنية التحتية، وتحسين شبكة الطرق، وتسهيل حركة المرور، وتقليل الازدحام، وتطوير الخدمات، وتحسين المظهر العام، وتحقيق التنمية الشاملة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024/2023.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن أعمال الرصف تشمل منطقة الإدارة التعليمية، بطول 400 متر، وعرض 5 أمتار، وتتضمن خطة الرصف أيضًا العديد من الطرق الرئيسية والفرعية فى شرق وغرب المدينة.

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وأكد أنه يتم متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالي 2024/2023، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مكلفًا بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات "الرصف- الكهرباء- مياه الشرب والصرف الصحي"، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع، موضحًا بها الجدول الزمني للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمال، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.

تحقيق الانضباط فى العمل

وشدد محافظ كفرالشيخ على الالتزام بمواعيد العمل، وتحقيق الانضباط فيه، والتعايش مع مشاكل المواطنين، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف، واستخدام مواد عالية الجودة فى أعمال الرصف، ومراعاة المواصفات الفنية خلال أعمال الرصف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل، مشيرًا إلى استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التي تشهدها مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكبارى، في إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع القطاعات الأخرى.

وكلَّف محافظ كفرالشيخ برفع المخلفات والقمامة، وتدعيم وتجهيز الطرق، ورفع التشوينات، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، واستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة، وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك للباعة الجائلين، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وحظر التعدى على الطريق العام، وإزالة الأرصفة المخالفة، وتوسعة الشوارع وإعادتها لأصلها، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، مؤكدًا أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن فى السير والمرور فى شوارع مناسبة، يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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