الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"صحة كفرالشيخ" تجرى دورة تدريبية عن أساسيات اعتماد الجودة لأقسام الأشعة

جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفرالشيخ عن إقامة دورة تدريبية لمشرفي وفنيي الأشعة بمستشفيات المحافظة، بعنوان "أساسيات اعتماد الجودة لأقسام الأشعة"، ويأتي ذلك بالتعاون مع إدارة الجودة بالإدارة العامة للأشعة.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وتحت رعاية الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ.

وألقى المحاضرة محمد سمير وجدى، مشرف عام الأشعة بمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، وتناولت المحاضرة تعليمات الوقاية الإشعاعية وسياسات الجودة والسلامة والصحة المهنية والسجلات الخاصة بالأشعة طبقا لمعايير الاعتماد.

أهمية التدريب للعاملين بالقطاع الصحى لرفع مهاراتهم

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفرالشيخ، أهمية التدريب للعاملين بالقطاع الصحى لرفع مهاراتهم واكتساب مهارات جديدة لتأهيل الكوادر لتحسين الأداء.

وقالت الدكتورة عبير الرحمانى، مدير إدارة الأشعة، إنها الدورة الأولى التي أعدتها إدارة الأشعة بعنوان "معايير الاعتماد لأقسام الأشعة" ضمن سلسلة دورات تدريبية سوف تقام بمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ لفنيي الأشعة.

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فعاليات ختام اللقاء الرياضي الشاطئي لطلاب المعاهد العليا والمتوسطة ببلطيم في كفر الشيخ

 

وكانت مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ قد نظمت قافلة طبية مجانية في قرية السيد البدوي- بمركز مطوبس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وقد ضمت القافلة 10 عيادات طبية تخصصية، تشمل 9 تخصصات طبية كالآتي: (الباطنة، والمسالك، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، والنسا، وتنظيم الأسرة، والعظام، والأنف والأذن).

وقد استفاد من خدمات العيادات التخصصية بالقافلة عدد 1508 مواطنين خلال يومي القافلة، كما تم أيضًا إجراء 236 تحليلا طبيا بين (معمل الدم ومعمل الطفيليات)، بالإضافة إلى إجراء 35 حالة أشعة بين (أشعة سينية، وأشعة تليفزيونية)، كما تم نشر الوعي الصحي من خلال ندوات التثقيف والإرشاد الصحي لعدد 800 مواطن، كما تم صرف الدواء وتقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.

صحة كفر الشيخ وزارة الصحة أقسام الأشعة محافظة كفر الشيخ القطاع الصحي

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