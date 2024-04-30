الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إجراء التصفية النهائية لمسابقة الأزهري الصغير في كفر الشيخ

المسابقة
المسابقة

أجرت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الثلاثاء، تصفيات مسابقة الأزهري الصغير على مستوى روضات المنطقة للعام الدراسي 2023 /2024م، بقاعة الكمبيوتر التعليمي بديوان المنطقة، بحضور الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، والدكتور ياسر الوكيل، الوكيل الشرعي للمنطقة، واللذان بدورهما حرصا على متابعة مدى انتظام سير العمل باختبارات المسابقة من بداية انطلاقها.

وخلال تفقده لسير العمل بتصفيات المسابقة، وجه رئيس المنطقة بضرورة الالتزام بقواعد الاختبارات لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، كما أثنى رئيس المنطقة الأزهرية على هدوء واستقرار العمل بالاختبارات المنعقده، مشيدًا بالمستوى العالي الذي ظهر عليه المتسابقون الصغار، مشيرًا إلى أن المسابقة تستهدف الاهتمام بحفظ القرآن الكريم، والسنة النبوية وتنمية روح التنافس الحميد بين طلاب الأزهر.

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وتعد «الأزهري الصغير» مسابقة سنوية أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية، وتنظمها إدارة رياض الأطفال، برئاسة شيرين حشيش، وتنفذ هذا العام بنظام التوثيق الإلكتروني بالفيديو صوتًا وصورة، لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والحرص على حقوق المتسابقين، ويعد ذلك بالتعاون مع إدارتي شؤون القرآن الكريم، والكمبيوتر التعليمي بالمنطقة، لاكتشاف بعض المواهب الجديدة والعمل على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال ٤ مستويات لطلاب الروضات بالمعاهد الأزهرية العادية والنموذجية، هذا وسيتم تصعيد الأطفال الحاصلين على أكثر من 90% لحضور التصفيات النهائية على مستوى مناطق الجمهورية.

  • قيادات «كفر الشيخ الأزهرية» تشهد احتفالات عيد القيامة المجيد

مؤخرا، شهد فضيلة الدكتور ياسر سلامة الوكيل، الوكيل الشرعي لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، احتفالات عيد القيامة المجيد بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس، بمحور صبري القاضي بمدينة كفر الشيخ، نائبًا عن  الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والذي قدم التهنئة للمصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد، في ظل وجود عدد من القيادات السيادية والتنفيذية والشعبية والشخصيات العامة بالمحافظة.

وكان في استقبالهم نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف عام كفر الشيخ ودمياط والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري وبلقاس، وعدد من الكهنة ورجال الدين المسيحي وعلماء الأزهر الشريف.
 

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