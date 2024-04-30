وفد الصحة يزور مستشفيات كفر الشيخ لمتابعة جاهزيتها لتطبيق التأمين الشامل

اختتم وفد وزارة الصحة والسكان، برئاسة الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور محمود الديب، مساعد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والوفد المرافق لهما من حياة كريمة.

وزار الوفد محافظة كفر الشيخ لتفقد المستشفيات المرشحة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ولمتابعة جاهزيتها لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل. كما تم متابعة مشروعات إنشاء عدد من المستشفيات وأعمال التطوير في المنظومة الصحية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور محمد رأفت معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات القومية، والدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل مديرية الصحة، وإسلام جبر، منسق عام حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وفد وزارة الصحة يتفقد المستشفيات

وزار وفد وزارة الصحة لعدد من المنشآت الطبية في المحافظة، من بينها: "مستشفى سيدي غازي، ومستشفى بيلا المركزي، ومستشفى الحامول المركزي، والمجمع الطبي الجديد، ومستشفى بلطيم التخصصي، ومستشفى برج البرلس، ومستشفى الرياض المركزي".

وقام الوفد بزيارة مستشفى العبور للتأمين الصحي، ومستشفى مركز الأورام، والأرض المخصصة لإنشاء مستشفى كفر الشيخ الجديدة، ومركز طب وجراحة العيون، ومستشفى كفر الشيخ العام، ومركز أبحاث الكبد والقلب في كفر الشيخ، ومستشفى سيدي سالم المركزي، ومستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى فوة المركزي، ومستشفى فوة للتأمين الصحي، ومستشفى دسوق العام، ومستشفى قلين التخصصي.

وقال محافظ كفر الشيخ إن وفد وزارة الصحة جاء لمتابعة سير العمل في مستشفيات محافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار استعدادات الدولة لإطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات من بينها محافظة كفر الشيخ. ويتم متابعة جاهزية مستشفيات المحافظة لتطبيق المنظومة، بالإضافة إلى متابعة أعمال تأهيل الوحدات الصحية الخاصة بمشروع "حياة كريمة" في محافظة كفر الشيخ، بما يشمل الإنشاء الجديد، أو التطوير، أو استيفاء معايير الاعتماد والتحول الرقمي في المنشآت الصحية بالمحافظة. وسيتم تفعيل جاهزية البنية التحتية والمعلوماتية للمستشفيات طبقًا للمعايير المعتمدة، وتطبيق نظم التشغيل وتدريب الأطقم والكوادر الطبية والتمريض وغير الطبية، بالإضافة إلى التأهيل للتعامل مع نظم المعلومات والتطبيقات الإلكترونية الحديثة.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن المحافظة حظيت بطفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث شهدت تطويرًا شاملاً وإعادة إنشاء لعدد من المستشفيات، بهدف رفع كفاءة المنظومة الطبية بمحافظة كفر الشيخ للمساهمة في تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. وأضاف أن القطاع الصحي قد حظي باهتمام غير مسبوق بإطلاق الدولة وبرعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تم إطلاق حزمة من الخدمات الصحية العاجلة للمواطنين والعديد من المبادرات الصحية التي ساهمت في تقديم خدمات الرعاية الصحية بصورة أفضل للمواطنين. واستفادت محافظة كفر الشيخ من هذه المبادرات بشكل كبير وغير مسبوق.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن المنظومة الصحية في المحافظة تشهد تطويراً كبيراً نظراً لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمنظومة الطبية في جميع المحافظات خاصة في محافظة كفر الشيخ.

وأشار إلى أن المحافظة شهدت افتتاح عدة مستشفيات جديدة مثل مستشفى بيلا المركزي، وبلطيم التخصصي، وبرج البرلس، وسيدي غازي، وقلين المركزي، ومبنى الدرجة الممتازة في مستشفى كفر الشيخ العام، بالإضافة إلى أعمال التطوير التي شهدتها مستشفى فوه المركزي.

وأوضح أنه يجري العمل حالياً على إنشاء مستشفى الحامول المركزي، ومستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى الرياض، ومستشفى الطوارئ ومستشفى الأورام في جامعة كفر الشيخ. كما تم مد المستشفيات بأجهزة حديثة متعددة، وإضافة أقسام جديدة للغسيل الكلوي وحضانات للأطفال في عدد من المستشفيات، بالإضافة إلى مستشفى لعلاج الإدمان والصحة النفسية.

وأكد أنه يجري حالياً تطوير مستشفى الصدر والحميات لتقديم خدمة طبية متقدمة لأهالي محافظة كفر الشيخ.

وجه المحافظ بمتابعة المنظومة الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية في مراكز ومدن المحافظة، وتوفير المستلزمات والأدوات الطبية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالي محافظة كفر الشيخ، مشدداً على حسن معاملة المواطنين.