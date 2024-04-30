إزالة دور مخالف ببرج فى "قلين".. ومحافظ كفر الشيخ: لا تهاون مع المخالفين

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه تابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، فى إزالة الدور السادس علوى بأحد الأبراج لمخالفة الترخيص، بالإضافة إلى فك شدة خشبية بالدور الأول علوى لمخالفة القانون والرسم الهندسى، تحت إشراف برئاسة اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، مؤكدًا على التصدى لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أية تعديات، وإزالتها فى المهد والتعامل الفورى معها، وإتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها

وأكد المحافظ، على الأهمية القصوى التى توليها أجهزة الدولة لملف مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل الفورى مع أى مخالفة يتم رصدها فى المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتى تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وشدد المحافظ، على إتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدى بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة، والأراضى الزراعية، ونهر النيل، ومايتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأى تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقًا للنموذج المعد لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع أى تقاعس أو إهمال من أى مسئول فى تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين، بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء طبقًا للقانون من الوحدة المحلية للمركز والمدينة، أو صورة معتمدة من رخصة البناء، بالإضافة إلى إتخاذ الإجراءات القانونية فى حال التعدى على أى موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع فى تنفيذ قرارات الإزالة، على أملاك الدولة، والأراضى الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة فى المهد لأى حالة تعدٍ، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدى مرة أخرى، وإعداد تقرير يومى مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية مدعم بالصور، لإتخاذ الإجراء القانونى المناسب، والتعامل الفورى مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة، وتطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية وعدم الخروج عن سياق عمله بالأراضى الزراعية، مع إتخاذ إجراءات صارمة وتوفير أماكن آمنه للتحفظ على المضبوطات، وحصر المحاجر المقامة على الأراضى الزراعية والإجراءات التى اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعديات على ضفاف نهر النيل، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.