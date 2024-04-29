الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توسعة ورفع كفاءة طريق "أبوعمر - القطاع الأوسط" بدائري كفر الشيخ

رفع كفاءة الطريق
رفع كفاءة الطريق

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، إنه يجري حاليًا أعمال رصف طريق" أبوعمر" شرق مدينة كفرالشيخ، بطول ٩٥٠ مترًا ضمن خطة توسعة ورفع كفاءة وتغطية المجاري المائية بجانبيِّ طريق كفرالشيخ الدائري (القطاع الأوسط - أبوعمر)، لتصل أعمال التوسعة ١٢ مترًا في الاتجاهين، موجهًا برفع كفاءة منظومة الإنارة بالطريق، ورفع كفاءة المرافق والبنية الأساسية بالطريق قبل البدء في أعمال الرصف.

تيسير حركة المرور

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم رصف طريق أبوعمر بطول ٩٥٠ مترًا بهدف توسعة ورفع كفاءة "دائرى العاصمة" لربط القطاع الشمالي الشرقي لمدينة كفرالشيخ، بداية من الكوبرى الأزرق شرقًا حتى الربط برافد بلطيم- الدولي الساحلي شمالًا.

وقال: "إنه محور جديد للتنمية ولتخفيف التكدس والزحام عن مناطق مدينة كفرالشيخ، وتسهيل حركة مرور المركبات وتحسين الخدمات للمواطنين، لا سيما أن "دائري العاصمة" مخطط له ربط شرق وغرب العاصمة بروافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - طنطا» و«كفر الشيخ - المحلة»، ورافد «كفر الشيخ - بلطيم»، لتيسير الحركة المرورية وتحسين الخدمات وسهولة التنقل بين تلك المحاور التي تسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق نقله نوعية في خدمات النقل وتلبيةً لاحتياجات المواطنين.

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طريق أبوعمر رصف الطرق دائري كفر الشيخ الصرف الصحي محافظة كفر الشيخ

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