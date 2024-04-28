الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

الرئيس يفتتح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في كفر الشيخ

مركز سيطرة
مركز سيطرة

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في محافظة كفر الشيخ.

وتم افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ، وعدد من وكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية، وأعضاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية أن مصر تمتلك موقعًا مميزًا يمكن استغلاله جيدًا في الكابلات البحرية، وتعتبر نقطة ومحورًا رئيسيًا لنقل البيانات في العالم. وأضاف أنه من الضروري تجهيز بنية أساسية متكاملة للحفاظ على دور مصر كنقطة رئيسية لنقل البيانات في العالم. وتم إنفاق مليارات الدولارات لتجهيز مصر للانطلاق الحقيقي في عالم يتقدم بمنتهى السرعة.

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وأضاف الرئيس السيسي، أنه عند إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة سعينا لتحقيق الريادة في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما حرصنا على أن تحقق الرقمنة في مصر التقدم المطلوب، وأن تكون مدينة العدالة رقمية بشكل كامل وتم تعديل التصور الهندسي لتحقيق ذلك.

 

  • مركز سيطرة يعد منظومة تكنولوجية متطورة

قال محافظ كفر الشيخ، أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يعد منظومة واحدة تشارك فيها كافة أجهزة الدولة باستخدام جميع الإمكانيات المتاحة ووسائل التواصل الحديثة للتدخل السريع أثناء حدوث الأزمات للمساعدة في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن إقامة هذه المراكز بالمحافظات يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على غرار دول العالم المتقدمة في إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق "رؤية مصر ٢٠٣٠"

ولفت إلى أن ديوان المحافظة شهد تطويرا كبيرًا بإضافة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بكفر الشيخ، والذى سيعد نقلة حضارية كبرى للدولة المصرية في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها  المحافظة والمراكز والمدن، متصلة بالوزارات والهيئات المعنية، وتضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة، وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة، فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

مركز السيطرة الرئيس السيسي عالم الرقمنة الطوارئ والسلامة محافظة كفر الشيخ

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