الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

“بيطري كفر الشيخ” يعقد محاضرات وجلسات علمية للمؤتمر العالمي السابع للكلية

الفاعليات
الفاعليات

عقب انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي السابع لكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، وفي اليوم الثاني على التوالي، تم عقد عدد من الجلسات العلمية، برعاية وحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وذلك بغرض تحقيق أكبر قدر من الاستفادة والمعرفة بين الباحثين والطلاب وتحقيق الدور المهم لكلية الطب البيطري في خدمة المجتمع، وبما يخدم رؤية مصر 2030.
 

  • تحسبن السلالات وتوفير الأعلاف واللقاحات

وقد أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، على ضرورة تكاتف جهود العلماء والمتخصصين من أجل تحسين السلالات وتوفير الأعلاف واللقاحات والتي من شأنها زيادة الإنتاجية الحيوانية بمختلف أشكالها، وذلك بما يتواكب أيضًا مع وضع آليات حاسمة وفاعلة للسيطرة على انتشار الأمراض الوبائية والمعدية التي قد تصيب الماشية وذلك من خلال تطوير الأمصال والأدوية المستخدمة، لافتًا إلى ضرورة تكثيف جهود الجامعات والمراكز العلمية والبحثية المتخصصة في إطلاق القوافل البيطرية والتي لا تهدف فقط إلى تقديم خدمة علاجية وتشخيصية في قرى ونجوع المحافظات المصرية لكن أيضًا تهدف إلى رفع الوعي لدى المزارعين وتقديم خدمة إرشادية على أسس علمية متطورة بالأسس السليمة من أجل تربية الماشية على نحو صحي وسليم وبإنتاجية عالية.

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ومن جانبه، فقد أشار الدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانيات التنموية الكبيرة التي تهتم بها الدولة لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان، مؤكداَ ضرورة تفعيل أهم توصيات المؤتمر والسعي لتنفيذها من أجل تنمية الثروة الحيوانية.

وفي إطار تحقيق محاور المؤتمر، فقد تم عقد الجلسة العلمية الاولي والتى اهتمت بالدراسات الاكلينيكية، وتم افتتاحها بمحاضرة عامة عنوانها "طفليات الدم: التداعيات الاقتصادية" حاضرها الدكتور مجدي الجعبري الاستاذ بكلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ، تناول فيها التداعيات الاقتصادية للامراض المتوطنة وتناول أيضًا دورة العدوي في الطبيعة على اعتبار معرفة هذه الدورة هي الخطوة الاولي لاختزال الاثار الاقتصادية السلبية للاصابة بهذه الامراض، وأنهي المحاضرة بوضع استراتيجية محكمة للعلاج والمكافحة. 

وعقب المحاضرة تم مناقشة عدد من الابحاث الاكلينيكية في مجال الطب البيطري منها: التشخيص الحديث لامراض الجهاز التنفسي في الخيول، استخدام بدائل ذات فاعلية لمسحوق فول الصويا في تغذية الاسماك، التباين الوراثي في بعض الجينات وتأثيرها على نوعية السائل المنوي في ذكور الجاموس المصري، استخدام طرق تشخيصية مناعية جديدة للكشف السريع على حمي الوادي المتصدع، استحداث طرق حديثة لزيادة الخصوبة في الابقار.

مدينة الغردقة جامعة كفر الشيخ الطب البيطري محافظة كفر الشيخ الإنتاج الحيواني

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