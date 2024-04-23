الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ كفرالشيخ يكشف تفاصيل مشروعات الرصف بشوارع العاصمة

رصف الشوارع
رصف الشوارع

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، مشروعات الرصف بعدد من شوارع مدينة كفرالشيخ.

وكشف المحافظ أن الشوارع من ضمن شارع الجمهورية بطول 610 أمتار، صلاح سلامة بطول 180 مترا، وشارع الحرفيين بطول 270 مترا، وشارع الدستور بطول 420 مترا، وشارع ممدوح صقر بطول 85 مترا، شارع صلاح سالم بطول 615 مترا، فضلًا عن شارع الثورة، وشارع دنشواى، وشارع عرابى، بتقسيم عمارات الأوقاف أمام البنك الأهلى"، لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة التنفيذ، وفقًا للجدول الزمنى المحدد، ولمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024-2023م، ميدانيًا، مؤكدًا علي تنفيذ المشروعات ومتابعتها، والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمنى لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية المخصصة لها، بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس الخضراوى خضر، رئيس حى شرق كفرالشيخ، والعقيد شريف عبود، وكيل إدارة المرور، وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال جولته استمع محافظ كفرالشيخ لعدد من المواطنين مكلفًا بالتواصل مع المواطنين ميدانيًا وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم  وتابع أعمال رفع كفاءة المرافق بعدد من الشوارع الفرعية بشرق مدينة كفرالشيخ، لافتًا إلى أنه يتم تنفيذ أعمال الرصف بطول 10 كم بمدينة كفرالشيخ هذا العام، حيث تقوم الدولة تنفيذ العديد من المشروعات على أرض المحافظة من أجل توفير الخدمات المختلفة وتحسين جودة الحياة لأهالي كفرالشيخ.

قال محافظ كفرالشيخ إنه يتم متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالى 2024-2023م، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها فى موعدها المحدد وبخاصة مشروعات الرصف بالمحافظة، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين. ‬

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وشدد على الالتزام بمواعيد العمل وتحقيق الانضباط في العمل والتعايش مع مشاكل المواطنين، ورفع المخلفات والقمامة وتدعيم وتجهيز الطرق ورفع التشوينات واستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وحظر التعدي على الطريق العام، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، وإزالة الأرصفة المخالفة والالتزام بخطوط التنظيم المعتمد وتوسعة الشوارع وإعادتها لأصلها، مؤكدًا أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن في السير والمرور فى شوارع مناسبة يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

متابعة المشروعات على أرض الواقع

وكلف المحافظ  بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات (الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحي)، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع، موضحًا بها الجدول الزمنى للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمال.

أكد محافظ كفرالشيخ حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء محافظة كفرالشيخ.

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