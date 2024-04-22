الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تدريب موظفي "حسابات كفر الشيخ" على برامج إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة

التدريب
التدريب

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، أنه يتابع جهود مديرية التنظيم والإدارة، فى تنفيذ برنامج تدريبي مطور لموظفى الشئون المالية والحسابات، من مختلف الإدارات الحكومية بالمحافظة، لتنمية مهاراتهم فى مجال إعداد وتنفيذ الموازنة العامة.

وذلك بمركز التدريب الإدارى، بمديرية التنظيم والإدارة، والتي حاضر فيها المحاسب مختار طه، مدير عام الإدارة العامة للوحدات الحسابية بالمديرية المالية، وذلك تحت إشراف اللواء دكتور سامر سعيد، وكيل الوزارة مدير مديرية التنظيم والإدارة بكفر الشيخ.

تطوير العمل الإداري وتنمية مهارات العاملين

أكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية دور التدريب فى تطوير العمل الإداري بالمحافظة، وتنمية مهارات العاملين بالإدارة المالية والحسابات على إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، وتحسين كفاءة العمل الإدارى والمالى، وتعزيز الشفافية فى عملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، وتحسين إدارة المال العام، ويأتي ذلك  فى إطار جهود محافظة كفرالشيخ لتطوير العمل الإدارى وتحقيق التنمية المستدامة.

txt

تحرير 11 محضرًا تموينيًا لأصحاب معامل ألبان المخالفة في كفر الشيخ

 تدريب 19 موظفًا على إعداد وتنفيذ الموازنة العامة

من جانبه، قال مدير مديرية التنظيم والإدارة بكفرالشيخ، أنه تم تدريب 19 موظفًا على إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، وسيستمر البرنامج لمدة 4 أيام، ويتم فيها تناول جميع الإجراءات المالية والحسابية، التى تسهم فى المعالجات الحسابية والمحاسبة الحكومية، وميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية داخل الديوان العام والمديريات الخدمية والوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة.

ومؤخرا، بدأت فعاليات الورشة التدريبية لمديري الإيرادات بمراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، وفريق العمل بالإدارة العامة للإيرادات، وذلك بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة، ضمن خطة ميكنة العمل بالإدارة العامة للإيرادات بالديوان العام والإدارات والأقسام الفرعية بمراكز ومدن المحافظة، والتي حاضر فيها محمد مبارك، مدير الإدارة العامة للإيرادات بالمحافظة.

الورش تهدف إلى تعظيم الإيرادات والحفاظ على حق الدولة

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أن الورش تهدف إلى تعظيم الإيرادات والحفاظ على حق الدولة، وتطوير قدرات موظفي الإدارة العامة للإيرادات، وتحسين كفاءة التحصيل، ومواكبة التطورات الحديثة فى مجال التحصيل، حيث تم استعراض الإجراءات والأنشطة التي تمت في الفترة السابقة، ومناقشة سبل تعظيم الإيرادات فى الفترة المقبلة، وخطة تطوير إدارات وأقسام الإيرادات بالمركز والمدن، وموقف ميكنة دورات العمل الداخلية بالمراكز والمدن والتحول الرقمي للإيرادات.

موازنة الدولة موظفي كفرالشيخ تدريب الموظفين تنمية المههارات محافظة كفرالشيخ

مواد متعلقة

تقديم خدمات مجانية لـ1191 مواطنًا ضمن قافلة طبية بكفرالشيخ

تحرير 11 محضرًا تموينيًا لأصحاب معامل ألبان المخالفة في كفر الشيخ

بدء التشغيل التجريبى لبنك الدم التجميعى بمستشفى كفرالشيخ العام

حملات مكثفة لضبط التكاتك المخالفة لتعريفة الركوب الموحدة بكفرالشيخ

غدًا.. افتتاح المؤتمر العلمى السابع لـ"بيطرى كفرالشيخ"

بدء فعاليات الورشة التدريبية لمديري الإيرادات بكفر الشيخ

وكيل "تعليم كفرالشيخ" يتفقد المدارس ويطمئن على انتظام العملية التعليمية

تيسيرًا على المواطنين.. سيارات متنقلة بكفر الشيخ لاستخراج التراخيص بدسوق

الأكثر قراءة

عاجل|قرار من المحكمة بشأن طعن المتهمين فى "قتل الإعلامية شيماء جمال"

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

عامل يحتجز فتاة فى شقته ويعاشرها 6 أشهر.. ما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال