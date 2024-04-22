تدريب موظفي "حسابات كفر الشيخ" على برامج إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، أنه يتابع جهود مديرية التنظيم والإدارة، فى تنفيذ برنامج تدريبي مطور لموظفى الشئون المالية والحسابات، من مختلف الإدارات الحكومية بالمحافظة، لتنمية مهاراتهم فى مجال إعداد وتنفيذ الموازنة العامة.

وذلك بمركز التدريب الإدارى، بمديرية التنظيم والإدارة، والتي حاضر فيها المحاسب مختار طه، مدير عام الإدارة العامة للوحدات الحسابية بالمديرية المالية، وذلك تحت إشراف اللواء دكتور سامر سعيد، وكيل الوزارة مدير مديرية التنظيم والإدارة بكفر الشيخ.

تطوير العمل الإداري وتنمية مهارات العاملين

أكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية دور التدريب فى تطوير العمل الإداري بالمحافظة، وتنمية مهارات العاملين بالإدارة المالية والحسابات على إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، وتحسين كفاءة العمل الإدارى والمالى، وتعزيز الشفافية فى عملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، وتحسين إدارة المال العام، ويأتي ذلك فى إطار جهود محافظة كفرالشيخ لتطوير العمل الإدارى وتحقيق التنمية المستدامة.

تدريب 19 موظفًا على إعداد وتنفيذ الموازنة العامة

من جانبه، قال مدير مديرية التنظيم والإدارة بكفرالشيخ، أنه تم تدريب 19 موظفًا على إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، وسيستمر البرنامج لمدة 4 أيام، ويتم فيها تناول جميع الإجراءات المالية والحسابية، التى تسهم فى المعالجات الحسابية والمحاسبة الحكومية، وميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية داخل الديوان العام والمديريات الخدمية والوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة.

ومؤخرا، بدأت فعاليات الورشة التدريبية لمديري الإيرادات بمراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، وفريق العمل بالإدارة العامة للإيرادات، وذلك بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة، ضمن خطة ميكنة العمل بالإدارة العامة للإيرادات بالديوان العام والإدارات والأقسام الفرعية بمراكز ومدن المحافظة، والتي حاضر فيها محمد مبارك، مدير الإدارة العامة للإيرادات بالمحافظة.

الورش تهدف إلى تعظيم الإيرادات والحفاظ على حق الدولة

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أن الورش تهدف إلى تعظيم الإيرادات والحفاظ على حق الدولة، وتطوير قدرات موظفي الإدارة العامة للإيرادات، وتحسين كفاءة التحصيل، ومواكبة التطورات الحديثة فى مجال التحصيل، حيث تم استعراض الإجراءات والأنشطة التي تمت في الفترة السابقة، ومناقشة سبل تعظيم الإيرادات فى الفترة المقبلة، وخطة تطوير إدارات وأقسام الإيرادات بالمركز والمدن، وموقف ميكنة دورات العمل الداخلية بالمراكز والمدن والتحول الرقمي للإيرادات.