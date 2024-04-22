غدًا.. افتتاح المؤتمر العلمى السابع لـ"بيطرى كفرالشيخ"

أنهت كلية الطب البيطري بجامعة كفرالشيخ استعدادها للمؤتمر العلمي الدولي السابع، لهذا العام 2024، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

يعقد المؤتمر برئاسة الدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطري، ومقرر المؤتمر الدكتور محمد عاطف هلال، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث السابق، في الفترة من 23 إلى 27 أبريل الحالي.

وأوضح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، أن المؤتمر العلمي الدولي السابع هذا العام 2024 تحت عنوان "الطب البيطرى والتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030"، سيتم افتتاحة غدا الثلاثاء بمسرح الجامعة.

تشجيع البحث العلمي التطبيقى فى مجال الطب البيطرى وحماية الثروة الحيوانية

وأوضح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع البحث العلمي التطبيقي في مجال الطب البيطري وحماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض الوبائية الوافدة والتأكيد على سلامة وجودة الأغذية ذات الأصل الحيواني وتحسين الاقتصاد القومى من خلال استخدام نتائج البحث العلمى لحل المشكلات المحلية والتطوير العلمي في المجال البيطري في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

وقال الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن أهم محاور المؤتمر، صحة وتغذية وإنتاج الحيوان والدواجن والأسماك، والتقنيات الحديثة في البحوث البيطرية، وصحة الأغذية والأمراض المشتركة، وأمراض الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والتنمية المستدامة والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتغير المناخ وتأثيره على الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وأضاف الدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطري بجامعة كفرالشيخ، أن المؤتمر يتضمن محاضرات عامة وندوات متخصصة.

ويقام على هامش المؤتمر معارض لعدد من شركات الدواء، اللقاحات، مستلزمات العيادات البيطرية والتجهيزات المعملية والمزارع.