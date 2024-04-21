رصف ورفع كفاءة الطرق بمركزي فوه وقلين في كفر الشيخ

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، إنه يتابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوة، برئاسة اللواء علاء يوسف، في أعمال تجريف وإزالة الطبقة الإسفلتية القديمة بمنطقة المستوصف والبدرى، بمركز فوة، ضمن جهود المحافظة لتحسين البنية التحتية، وتوفير خدمات أفضل للمواطنين، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى 2023- 2024.

التوجيه بسرعة الانتهاء من كافة أعمال التمهيد والتجريف ورفع المخلفات

وكلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة الإنتهاء من كافة أعمال التمهيد والتجريف، ورفع مخلفات التجريف ومراجعة البنية التحتية "مياه - صرف صحي - غاز".

كما شدد اللواء جمال نور الدين، على ضرورة استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكبارى، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع تحسين الخدمات بكافة القطاعات الأخرى.



محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال المرحلة الأولى لرصف شارع المستشفى بقلين



كما تابع المحافظ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برئاسة اللواء خالد كشك، فى أعمال المرحلة الأولى لرصف شارع المستشفى المركزى بقلين، مؤكدًا على الإنتهاء من كافة أعمال التمهيد والتجريف ورفع مخلفات التجريف ومراجعة البنية التحتية "مياه - صرف صحي - غاز"، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى 2023/2024.

وأكد استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكبارى، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع تحسين الخدمات بكافة القطاعات الأخرى.

وتشهد محافظة كفر الشيخ حملات نظافة مكثفة في مختلف المدن والمراكز وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع أولا بأول، ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي والعمل على تحسين خدمات البنى التحتية والتواصل المستمر مع المواطنين