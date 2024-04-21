كفر الشيخ ضمن أعلى 5 محافظات في معدلات الإبلاغ وترصد الأمراض المعدية

قال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، إن المحافظة قد دخلت ضمن أعلى خمس مراكز على مستوى الجمهورية فى معدلات الإبلاغ وترصد الأمراض المعدية في الربع الأول من عام 2024، ويأتي ذلك فى إطار جهود وزارة الصحة والسكان وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن قطاع الطب الوقائي يبذل جهودا للارتقاء بمنظومة الترصد الفورى والابلاغ عن أي أمراض معدية من أجل سرعة تطبيق الإجراءات الوقائية لاحتواء أي تفشيات وبائية محتملة، وتشديدا على أهمية التحليل الروتينى والمستمر من قبل قطاع الطب الوقائى بقيادة الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، لمتابعة آداء المحافظات.





وأشار الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إلى استمرار جهود مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ من أجل الحفاظ على صحة المواطنين داخل المحافظة، وذلك من خلال الاهتمام بتنفيذ خطة الآداء لإدارة الطب الوقائى بالمديرية بقيادة الدكتور شريف الخولى، مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية، والدكتورة مروة حمودة، مدير إدارة الوبائيات والترصد بالمديرية، والفريق المعاون لها، فى جميع الإدارات الصحية والمستشفيات بالمحافظة.

قافلة طبية مجانية بقرية الصالحات التابعة لمركز سيدي سالم

ومؤخرا، فقد دشنت مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، فعاليات القافلة الطبية المجانية بالوحدة الصحية بقرية الصالحات التابعة لمركز سيدي سالم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أن القافلة تضم 10 عيادات طبية ويتوفر بها مجموعة مميزة من الأخصائيين والاستشاريين لعدد 9 تخصصات طبية كالآتي: (باطنة، أطفال، الجراحة العامة، الجلدية، الأنف والأذن، مسالك، عظام، نسا، تنظيم الأسرة)، ومن المقرر أن تستمر القافلة لمدة يومين