الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فوز 3 طالبات بكفر الشيخ بالمركز الأول بمسابقة “مصر في عيون أبنائها”

محمد عبد الله وكيل
محمد عبد الله وكيل تعليم كفر الشيخ

أعلن محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن فوز 3 طالبات  في مسابقة مصر في عيون أبنائها المركز الأول، على مستوى الجمهورية، موجها الشكر للطالبات وأسرهم ومعلميهم وتوجيه عام التربية الفنية، نبيل محمد عبد الله مسعد، موجه عام التربية الفنية.
وأضاف عبد الله،  فازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، الطالبة شهد صبحي محمد عيسى، بمدرسة برج البرلس الثانوية الجديد بنات، إدارة برج البرلس، وفازت بالمركز الثالث الطالبتان نيفين رمضان سعيد شويته، ومريهان السيد راغب زيتون، بمدرسة فوه الإعدادية بنات، إدارة فوه التعليمية.

ووجه الدكتور علاء جوده، وكيل المديرية، الشكر للطالبات ومعلميهم، وموجه عام التربية الفنية، وكرم عبدالملك عبده، موجه أول مركزي التربية الفنية، وتوجيه إدارة برج البرلس، أحمد غالي وتوجيه إدارة فوه، محمد أبو حسين، ووليد القماح.

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افتتاح نادي العلوم بمدرسة الشهيد محمد ناصر الرشيدي 

وفي وقت سابق، افتتح الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، نادى العلوم بمدرسة الشهيد محمد ناصر الرشيدي بإدارة دسوق التعليمية، بناء على توجيهات محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور سامح داود، مدير عام الادارة، والدكتورة هناء نويجي، وكيل الادارة، ومحمد السنهوري، موجه عام العلوم، وفوزي الطنوبي، مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية.

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