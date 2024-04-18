"أزهرية كفر الشيخ" تنهي استعداداتها لامتحانات نهاية العام لصفوف النقل

أكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الخميس، أن المنطقة أنهت استعداداتها الأخيرة لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي والتي تنطلق فعالياتها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 20 من ابريل الجاري وتستمر حتى 22 من مايو المقبل.

جاء ذلك عقب تواصل رئيس الإدارة المركزية للمنطقة بمديري المراحل والإدارات التعليمية وموجهي عموم المنطقة، لمتابعة التجهيزات النهائية بالمعاهد قبل انعقاد اللجان، ودراسة أهم التعليمات الخاصة بالامتحانات لتطبيقها، حيث أكد رئيس المنطقة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية لتنظيم الامتحانات، وتأمين مراكز الأسئلة بالشكل الجيد، وتشكيل لجان أمن بالمعاهد، لتحقيق الانضباط داخل اللجان.

تكثيف المتابعة الميدانية طوال فترة انعقاد الامتحانات

وأوصى رئيس المنطقة، بضرورة التحلي بالدقة والسرية التامة والأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسؤولية، للوصول بالعملية الامتحانية إلى بر الأمان، مؤكدًا ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للامتحانات طوال فترة انعقادها، لضبطها وخروجها بشكل يخدم مصلحة طلابنا ويوفر لهم البيئة المناسبة للتفوق والاجتهاد.

وفي وقت سابق، فقد شهدت معاهد منطقة كفر الشيخ الأزهرية، انطلاق اختبارات المهام الأدائية لتلاميذ الصفوف الابتدائية (الرابع- والخامس- والسادس) الابتدائي، والتي تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، وفقًا للجداول المعلن عنها من قبل رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وحرص الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ على متابعة سير الاختبارات بمعهد كفر الشيخ النموذجي الابتدائي، للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل به، حيث أدى التلاميذ اليوم امتحان المهام الأدائية في مواد «اللغة العربية- التربية الإسلامية- الرياضيات»، دون رصد شكاوى، كما وجه رئيس المنطقة بتوفير سبل الهدوء والراحة لأداء الامتحانات بشكل جيد، والالتزام بالتعليمات الواردة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.