الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

"تموين كفرالشيخ": توريد 593 طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

توريد القمح
توريد القمح

قال عادل الهابط، وكيل مديرية التموين بـكفرالشيخ المتحدث الرسمي للمديرية، إن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2024 الحالى يتم من خلال 25 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي وقطاع مطاحن كفرالشيخ وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.

توريد 593 طن قمح حتى الآن

وأضاف "الهابط"، أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عبدالفتاح جابر، وكيل وزارة التموين؛ لمتابعة تلك المواقع  خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها  وفقا لتوجيهات المحافظ.

ولفت إلى أن وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ قد شدد على ضرورة تنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة ؛ وبلغ إجمالي المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام  وحتى اليوم  الخميس (582 طنا و493 كجم).

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وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر القرار الوزارى رقم 55 لسنة 2024م  بشأن استلام القمح المحلى موسم حصاد عام  2024 وتنظيم وتداوله والتعامل عليه؛ وقد جاء بالقرار المشار إليه تحديد سعر استلام إردب القمح المحلى بقيمة 2000 جنية لدرجة نظافة 23.5 قيراط؛ كما جاء بالقرار أيضا أن تشكل لجان الاستلام بكل موقع من كل من (مديرية التموين- الهيئة القومية لسلامة الغذاء- مديرية الزراعة- الجهة المسوقة- جمعية القبانية- البورصة السلعية). 

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