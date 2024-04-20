السبت 20 أبريل 2024
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محافظات

انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات بكفرالشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، عن انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، وجهات الولاية وجميع الأجهزة المعنية، مؤكدًا التصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.

غرفة عمليات رئيسية 

وكلَّف محافظ كفرالشيخ، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة بالمتابعة على مدار اليوم أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة وتذليل المعوقات التي من الممكن أن تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، بالتنسيق مع جهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة، مشددًا على أنه لا تهاون مع المقصرين أو المتقاعسين في تنفيذ إزالة التعديات بكل أشكالها والتصدى لها وإزالتها في المهد تطبيقًا للقانون ولحماية حق الدولة والأجيال القادمة.

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المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات

وأكد محافظ كفرالشيخ، ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحد المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كل التيسيرات لتحقيق المستهدف من الموجة الـ22 بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقًا للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل وغيرها من مخالفات البناء.

إزالة التعديات أملاك الدولة كفرالشيخ المرحلة الثالثة الموجه الـ22 الأراضي الزراعية

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