الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تقديم خدمات مجانية لـ1191 مواطنًا ضمن قافلة طبية بكفر الشيخ

القافلة الطبية
القافلة الطبية

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ 1191 مواطنًا بالقافلة الطبية المجانية بقرية الصالحات، مركز سيدى سالم، وإجراء 383 تحليلًا طبيًا، و57 حالة أشعة، و180 فحص طبى لـ 95 مواطن، وتحويل 11 مريضًا إلى إحدى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

توفير خدمات طبية متميزة للمواطنين

وقال المحافظ، إن القوافل الطبية من أهم  أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث تقوم بتوفير خدمات طبية متميزة للمواطنين فى مختلف أنحاء المحافظة، وتبرز اهتمام الدولة بالقطاع الطبي، من خلال تقديم الخدمات الصحية بالقرى والأماكن المستهدفة، والكشف المبكر والعلاج المجانى للأمراض المختلفة، فضلًا عن نشر الوعضى الصحى من خلال تنظيم ندوات وورش عمل للتوعية بأهمية النظافة الشخصية والوقاية من الأمراض.

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تطهير شبكات الصرف الصحى ورفع الإشغالات فى كفر الشيخ

ولفت إلى أن هذه القوافل تساهم فى تحسين مستوى الصحة العامة فى المجتمعات الريفية، وتخفف من عبء السفر على المواطنين لتلقى العلاج فى المدن، وتساعد فى تخفيف العبء المالي عليهم، وتشجع على الفحص الدورى ونمط الحياة الصحى، وتحسن من جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتساهم فى تغيير السلوكيات الصحية للمواطنين.

من جهته؛ أشار الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إلى أن القوافل شملت عددًا من التخصصات والخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة من بينها "الباطنة، والمسالك، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والعظام، والرمد، والأنف والأذن"، فضلًا عن وجود صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، هذا بالإضافة إلى تحويل بعض الحالات إلى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، لإستكمال التدخلات الطبية اللازمة، أو إستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة.

سيدي سالم قافلة طبية حياة كريمه محافظة كفر الشيخ إجراء الكشف الطبي

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