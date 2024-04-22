الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 11 محضرًا تموينيًا لأصحاب معامل ألبان المخالفة في كفر الشيخ

معامل الألبان
معامل الألبان

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، أنه يتابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، برئاسة وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى.

وأسفرت الحملة عن تحرير 11 محضرًا متنوعًا تضمنت "4 محاضر صحة، و4 محاضر بيئة، ومحضرين مزاولة نشاط بدون ترخيص، ومحضر تموين"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

كلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.

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وشدد محافظ كفرالشيخ، على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.

تحرير 8 محاضر تموينية لأصحاب محال ومخابز مخالفة بقلين

وفي وقت سابق، فقد تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برئاسة اللواء خالد كشك، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى بقلين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق تضمنت "4 محاضر نقص وزن، ومحضر عدم إعلان، و3 محاضر نظافة"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات، وذلك لكي يكونوا عبرة لغيرهم من المخالفين.

 

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