الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"تموين كفر الشيخ": استلام الأقماح المحلية من خلال 25 موقعا لموسم توريد 2024

تموين كفر الشيخ
"تموين كفر الشيخ

واصلت الصوامع والشون بمختلف محافظات الجمهورية، اليوم الأحد، استقبال الموردين والمزارعين لتوريد القمح، حيث تتابع وزارة التموين يوميا سير العمل فى منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد، فضلا عن متابعة المحافظين لأعمال التوريد وتسهيل كل الإجراءات التي تواجه المزارعين وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين.


ففي محافظة كفر الشيخ.. صرح عادل الهابط وكيل مديرية التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية بأن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2024 الحالي يتم من خلال عدد 25 موقعا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة وأن هناك متابعة من الوزير  على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.


كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عبد الفتاح جابر وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ؛ حيث شدد على تنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.
وأضاف أنه بلغ إجمالى المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى صباح اليوم (5151 طنا و883 كم).

 

 

 مستهدف استلام 3.5 مليون طن قمح محلي المزارعين خلال موسم توريد 2024

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه مستهدف استلام 3.5 مليون طن قمح محلي المزارعين خلال موسم توريد 2024، موجهًا سرعة سداد مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من عمليات التوريد لكافة نقاط الاستلام.

وأوضح المصيلحي، أنه تم تشكيل لجان الاستلام بكل نقطة تجميع وفرز برئاسة عضو التموين وعضوية كافة الجهات المعنية، وذلك لمتابعة توريد القمح، مشيرًا إلى أنه أصدر توجيهات بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح وتذليل أي عقبة أمام عمليات التوريد.

وبدوره أكد اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، أن القرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام شمل حظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح.

وأشار إلى حظر استخدام القمح بمطاحن القطاع الخاص أثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحظر القرار أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف.
 

الصوامع والشون الموردين والمزارعين الموردين والمزارعين لتوريد القمح منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية صرف المستحقات المالية للمزارعين عادل الهابط وكيل مديرية التموين بكفر الشيخ استلام الأقماح المحلية

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