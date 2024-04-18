لليوم الرابع.. الشون والصوامع تواصل استلام محصول القمح.. والتموين:"المستهدف 3.5 مليون طن"

تستقبل الصوامع والشون بمختلف المحافظات الأقماح من قبل الموردين والمزارعين حيث تتابع وزارة التموين يوميًا منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية؛ للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد، بجانب متابعة المحافظين لأعمال التوريد؛ لتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جميع نقاط استلام القمح المحلي بمحافظات الجمهورية، تقوم حاليًا بإستلام المحصول من المزارعين وذلك عبر الجهات المسوقة وهي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وكشف المصيلحي، عن تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع و الشون المطورة و الهناجر و البناكر لإستلام محصول القمح المحلي المنتج هذا العام بمساحات تخزينية كبيرة.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه مستهدف خلال موسم 2024 إستلام 3.5 مليون طن قمح من كافة محافظات الجمهورية، على أن يتم سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال 48 ساعة من التوريد.

وأوضح المصيلحي، أنه تم تشكيل لجان الاستلام بكل نقطة تجميع وفرز برئاسة عضو التموين وعضوية كافة الجهات المعنية، وذلك لمتابعة توريد القمح، مشيرًا إلي أنه أصدر توجيهات بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح وتذليل أي عقبة أمام عمليات التوريد.

وبدوره أكد اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إن القرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام شمل حظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح.

نوه إلي حظر استخدام القمح بمطاحن القطاع الخاص أثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحظر القرار أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف.



ففي المنيا، شدد المحافظ أسامة القاضي على حظر نقل الأقماح خارج حدود المحافظة، والمتابعة الدورية والمستمرة لضبط أية مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور بزمام جميع المراكز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.



ووجه المسئولين بضبط وتسهيل وتسريع منظومة استقبال توريد محصول القمح بالشون، وتذليل العقبات أمام المزارعين والموردين وخفض وقت الانتظار، وتطهير أماكن التخزين واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة.



كما وجه رؤساء الوحدات المحلية والوحدات القروية بتخصيص سيارات نقل لصغار المزارعين مجانًا لتحفيزهم والتيسير عليهم ورفع نسبة الكميات الموردة، لافتا إلى أن المحافظة شهدت نجاحات كبيرة خلال المواسم السابقة، حيث تخطت المستهدف توريده بأكثر من 135% في العام الماضي.



وفي البحيرة، أكدت نائب المحافظ الدكتورة نهال بلبع استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم 2024، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية.



وقالت إن المحافظة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف على المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها، والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح، والتأكد من انتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.



وأوضحت أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم الخميس، للشون والصوامع بلغ 560 طن قمح من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290 ألفًا و89 فدانًا، مؤكدة ضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف.



وفي الدقهلية، قال المحافظ أيمن مختار إن مواقع التخزين استقبلت حتى اليوم 5 آلاف و320 طنًا و298 كجم، موجها بضرورة تذليل كافة المعوقات التي تعوق عملية استلام محصول القمح بكافة الصوامع والشون ونقط التجميع؛ للوصول إلى أعلى كمية موردة لتخفيف العبء على استيراد القمح.



وأكد أهمية تأمين الصوامع والشون التي يتم تخزين الاقماح بها، وعمل دوريات مرورية لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من وإلى الصوامع والشون، موجهًا بضرورة التأكد من صلاحية كافة الصوامع والشون وأماكن التخزين لاستلام محصول القمح من الموردين والمحافظة عليه طبقًا للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها.



وشدد على أنه في حال خروج أية كميات من القمح خارج المحافظة، يتم ذلك من خلال تصريح معتمد من إدارة التموين المختصة، ويكون التصريح مدون به الجهة المتعاقد معها وذلك لمدة 24 ساعة فقط.

وأوضح أهمية تفعيل غرفة العمليات بمديرية التموين لاستقبال أية شكاوى قد تعوق عملية توريد القمح وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة بها؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حينه.



وفي الشرقية، قال المحافظ الدكتور ممدوح غراب إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح وتحقيق الأمن الغذائي المصري؛ كونه مادة غذائية أساسية.



من جانبها، قالت وكيلة وزارة التموين بالشرقية فايزة عبدالرحمن إن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 14 ألفًا و741 طنًا و795 كجم لـ56 موقعًا تخزينيًا، مشددة على أنه أنه يحظر على أصحاب المزارع السمكية أو المسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي أو حيازته بقصد الاستخدام.



من جهته، قال وكيل وزارة الزراعة المهندس حسين أحمد طلعت إن ما تم حصاده من محصول القمح حتى الآن بلغ 34 ألفًا و951 فدانًا، موضحًا أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 394 ألفًا و146 فدانًا.



وأكد ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.



وفي القليوبية، أكد وكيل وزارة التموين عيد عبدالله انتظام أعمال توريد القمح على مستوى الشون والصوامع، حيث تم تخصيص 12 موقعًا لاستلام القمح من المزارعين وتذليل كل المعوقات التي تعوق عملية تسلم محصول القمح لكل الصوامع والشون ونقط التجميع.



وقال وكيل الوزارة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن إجمالي ما تم توريده حتى اليوم بلغ 358 طن قمح على مستوى أماكن التوريد، منوهًا بأن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على أعمال التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.



وأضاف أنه تم تشكيل لجان من التموين والزراعة لمتابعة مراحل توريد القمح بالصومعة بدءًا من استقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول ومن ثم ميزان البسكول وصولًا إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة.



يذكر أن القمح المحلي المورد لهذا العام يتم صرف مستحقات المُزارعين حسب نسبة النقاوة أسعار التوريد 2000 جنيه لأردب القمح درجة 23.5، و1950 جنيهًا لأردب القمح 23 درجة، و1900 جنيه لأردب القمح درجة 22.5، وتصرف مستحقات المزارعين في مدة أقصاها 48 ساعة.

وفي بني سويف، قال المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم إنه تم إعداد خطة لموسم حصاد شملت تنفيذ حملات توعية للمزارعين لحثهم على توريد القمح إلى الدولة؛ لزيادة الكميات الموردة من المحصول القمح، بجانب حصر المساحات المنزرعة بالقمح بجميع المراكز.



وأضاف أن المحافظة اتخذت الإجراءات المطلوبة مع موسم الحصاد والتوريد، مشيرا إلى اللجنة العليا المشرفة على منظومة استلام وتوريد الأقماح المحلية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتحديد السعات التخزينية المتاحة لديها، مع معاينة أماكن التخزين المحددة من جهات التسويق، للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها لمعايير التخزين مع مراعاة البعدين المكاني والأمني.



وأوضح أن موسم حصاد القمح بدأ منتصف إبريل، حيث تبلغ المساحة المنزرعة نحو 121 ألف فدان، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية 250 ألف طن موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية و30 مركزًا تجميعيًا على مستوى المحافظة.



وتضم المحافظة 4 صوامع كوم أبو راضي بمركز الواسطى وتحتوي 12 خلية سعة الخلية 5000 طن بإجمالي 60 ألف طن، وصومعة سدس تضم 12 خلية سعة الخلية 5000 طن بإجمالي 60 ألفًا، وصومعة بوهلر 6 خلايا سعة الخلية 5000 طن وصومعة الواسطي 10 خلايا سعة الخلية 500 طن، فضلًا عن 15 شونة مطورة بمختلف المراكز، وشونتين خراسانيتين بقريتي بهبشين والشيخ هارون و3 شون ترابية.



من جانبه، قال وكيل الزراعة المهندس عماد محمد جنجن إنه يتم سحب عينات تقديرية من الحقول الإرشادية التابعة للحملة القومية ومشروع ترشيد استهلاك المياه في الانشطه الزراعية لاصناف مختلفة من محصول القمح، وذلك لعمل تقدير للمحصول.

وأضاف أن شهدت زراعة 126 ألفا و155 فدانا من القمح على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن المستهدف توريد 227 ألف طن هذا الموسم.

وفي المنيا، تابع المحافظ أسامة القاضي انتظام أعمال توريد محصول القمح لموسم 2024، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده 1352 طنًا و313 كجم من خلال 42 موقعًا تخزينيًا بجميع المراكز والمدن.

وقال إنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير بموسم توريد القمح هذا العام، والتأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.



وأكد ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد سعيا لتحقيق المستهدف توريده هذا العام للوصول للاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي؛ تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، موجهًا مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقًا للضوابط المقررة.

وفي الإسماعيلية، قال المحافظ شريف فهمي بشارة إن صوامع مركز ومدينة القنطرة شرق قد بدأت في استلام محصول القمح لهذا العام، حيث أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح لهذا الموسم بمختلف مراكز المحافظة تبلغ 38 ألف فدان.



وأكد تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للصوامع، حيث أنه تم تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ ومصادرة أيَّة كميات يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.



ووجه رؤساء المراكز والمدن واللجان المشكلة بخصوص توريد القمح بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرَّتها وزارة التموين بشأن توريد القمح، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية التوريد.

وفي الغربية، قام وكيل وزارة الزراعة الدكتور خالد أبوشادي، ووكيل وزارة التموين المهندس محمد أبو هاشم بتفقد أماكن تجميع وتخزين محصول القمح بمركز طنطا، وذلك للإطمئنان على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتسليم محصول القمح في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لموسم 2024، وذلك حفاظًا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية، جاءت تلك الجولة ضمن الجولات الميدانية لمتابعة سير وانتظام العمل داخل مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة.



وبدأت الجولة بمتابعة أعمال الصومعة الامارتية بسعة تخزينية 45 ألف طن، وصومعة العاشر بسعة تخزينية 20 ألف طن، كما تم متابعة اعمال شونة الريان بسعه تخزينية 6 ألاف طن، رافقهم خلال الجولة المهندس فخري باز مديرعام الإدارة العامة للإرشاد الزراعى.



وفي سياق متصل، قام المحافظ الدكتور طارق رحمي بمتابعة جولاته المفاجئة التي بدأت مع بدء عملية تسليم الأقماح في أماكن تجميع وتخزين محصول القمح للاطمئنان على تذليل كافة العقبات والتسليم في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظًا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير وانتظام العمل داخل مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة.



وبدأت الجولة بمتابعة الأعمال بشونة نهطاي بوالتي تبلغ سعتها التخزينية 1600 طن وتابع المحافظ الاعمال بمركز تجميع زفتى والذي تبلغ سعته التخزينية 9200 طن، وفي السنطة شونة السنطة المركزية والتي سعتها التخزينية 6500 طن.



وفي دمياط، أعلنت مديرية الزراعة بحصاد محصول القمح، وبدء عملية التوريد فى الشون والهناجر المخصصة لإستقبال المحصول من كافة أنحاء المحافظة.



وقال مديرعام الإدارة الزراعية بالمحافظة ونقيب الزراعيين المهندس طارق الباز إنه تم توريد طن و٣٣٠ كيلو، مشيرا إلى أنه نتيجة عمليات الإرشاد الزراعى والمتابعة الجيدة للحصول منذ زراعته حتى حصاد أعطى نسبة عاليه من الإنتاج تصل إلى 27 إردبا للفدان.



وأشار إلى أنه تم زراعة 36 ألفا، و138 فدانا هذا العام بزيادة قدرها 500 فدان عن العام الماضى مما يعطى أهمية كبري عند المزارعين ورغبته فى التوسع فى عمليه زراعة القمح، موضحا أن المديرية تقوم بتحميل كافة الصعاب أمام المزارعين من أجل أن تسير عملية التوريد بكل سهولة ويسر.