الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التموين تستهدف إستلام 230 ألف طن قمح بالفيوم خلال الموسم الحالي

قمح
قمح

التموين تستهدف إستلام 230 ألف طن قمح بالفيوم خلال الموسم الحالي

زراعة 171.5 الف فدان بالمحافظة توريد المحصول عبر 13 نقطة إستلام

المصيلحي: تجهيز نقاط استلام متنوعة بمساحات تخزينية كبيرة

حرز الله: توريد 2500 طن حتي الآن بالفيوم.. والقدرات التخزينية تصل إلي 200 ألف و300 طنا

 

 

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه مستهدف استلام 230 ألف طن قمح في محافظة الفيوم خلال موسم التوريد المحلي لعام 2024، وذلك من إجمالي المساحة المنزرعة البالغة 171 الف و524 فدان.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن جميع نقاط إستلام القمح المحلي  بمحافظات الجمهورية تقوم حاليًا بإستلام المحصول من المزارعين وذلك عبر الجهات المسوقة وهي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وكشف المصيلحي، عن تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر لإستلام محصول القمح المحلي المنتج هذا العام بمساحات تخزينية كبيرة.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه مستهدف خلال موسم 2024 إستلام 3.5 مليون طن قمح من كافة محافظات الجمهورية، على أن يتم سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال 48 ساعة من التوريد.

وأوضح المصيلحي، أنه تم تشكيل لجان الاستلام بكل نقطة تجميع وفرز برئاسة عضو التموين وعضوية كافة الجهات المعنية، وذلك لمتابعة توريد القمح، مشيرًا إلي أنه أصدر توجيهات بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح وتذليل أي عقبة أمام عمليات التوريد.

وبدوره أكد اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إن القرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام شمل حظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح.

نوه إلي حظر استخدام القمح بمطاحن القطاع الخاص أثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحظر القرار أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف.

فيما قال السيد حرز الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم، خلال جولة تفقدية على صومعة الفيوم بمركز طامية بمشاركة المركز الاعلامي بوزارة التموين، أن اجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوي المحافظة هذا الموسم بلغت 171 ألف و524 فدانا، وتتراوح إنتاجية الفدان الواحد ما بين 12 و18 اردب، وتصل إلي 24 اردب في بعض المناطق.

وأضاف حرز الله أنه تم استلام حتي الآن 2500 طن قمح حتي صباح اليوم من المزارعين بمحافظة الفيوم،

وأوضح حرز الله أنه يتم توريد محصول القمح المحلي من المزارعين عبر 13 نقطة بسعة إجمالية 200 ألف و300 طن، موزعة كالتالي 3 صوامع، و4 هناجر، و6 شون حديثة.

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وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم أن متوسط حجم التوريد اليومي يبلغ 680 طنا تتخطي 700 طنا في ذروة الموسم.

من جانبه قال المهندس محمد عبد العزيز مشرف صوامع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين في منطقة شمال الصعيد ( الفيوم والجيزة وبني سويف ) أنه تم استلام حتي الآن ما يقرب من 3000 آلاف طن النسبة الأكبر منها في الفيوم ثم بني سويف والجيزة، ومستهدف استلام نحو 390 ألف طن خلال موسم التوريد في الثلاثة محافظات.

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واضاف عبد العزيز أن إجمالي السعات التخزينية التابعة للشركة في منطقة شمال الصعيد تبلغ 390 الف طن بعدد 7 صوامع، موزعة كالتالي: بني سويف 120 الف طن في صومعتي سدس 60 الف طن وكوم ابو راضي 60 الف طن.

وتابع عبد العزيز أن محافظة الفيوم بها صومعتين بسعة إجمالية 120 الف طن، موزعة 60 الف طن صومعة طامية و60 الف طن صومعة قصر الباسل.

وأوضح عبد العزيز أن محافظة الجيزة بها 3 صوامع بإجمالي سعات تخزينية 150 الف طن ( برقاش 60 الف طن، وبني سلامة 60 الف طن، أطفيح 30 الف طن ).

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بينما قال المهندس احمد حسان مدير صومعة طامية في محافظة الفيوم أن السعة الإجمالية للصومعة 60 الف طن بعدد 12 خلية سعة الخلية الواحدة 5 آلاف طن، موضحا أن الصومعة تم إنشاءها في عام 2017 ضمن المنحة الإماراتية بعدد 25 صومعة لصالح وزارة التموين.

واضاف مدير صومعة طامية أن المساحة المنزرعة من القمح في مركز طامية تبلغ 31 الف و169 فدانا.

من جهته قال رمضان الشحات مدير المركز الاعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن سعر توريد الإردب نقاوة 23.5 بـ 2000 جنيه، والإردب درجة نقاوة 23 بـ1950 جنيها، والإردب درجة نقاوة 22.50 بـ 1900 جنيه.

واضاف الشحات أن عمليات توريد القمح المحلي لموسم 2024 اختيارية، موضحا أن هناك اقبال كبير من المزارعين على التوريد لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية في جميع محافظات الجمهورية.

وزارة التموين والتجارة الداخلية محافظة الفيوم موسم التوريد المحلي الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية القابضة للصوامع والتخزين المصيلحي الصوامع و الشون المطورة

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