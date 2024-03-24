ميناء دمياط يستقبل ناقلة قمح ضخمة قادمة من روسيا

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادر 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 40 سفينة، منها السفينة (YRB NAUTICA) والتي ترفع علم بالو ويبلغ طولها 183 م وعرضها 31 م القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ43780 طنًا من القمح لصالح القطاع الخاص، حيث يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20993 طنًا تشمل: 5795 طن يوريا و7579 طن كلينكر و410 أطنان كحول و1650 طن مولاس و5559 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49747 طنًا تشمل: 20124 طن قمح و13091 طن خردة و60 طن فول و3777 طن حديد و971 طن خشب زان و6510 أطنان كسب فول صويا و4649 طن بضائع متنوعة و1713 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 565 طنًا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1966 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 205 حاويات مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1187 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 69790 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 136637 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3783 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم والقليوبية وكوم أبوراضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5348 شاحنة.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 3622 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبوراضي والقليوبية وإمبابة، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدمًا قادمًا من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4954 شاحنة.