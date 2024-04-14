موسم الخير.. بدء توريد القمح من المزارعين إلى شون وصوامع الحكومة بسعر 2000 جنيه للإردب

بدأ موسم توريد القمح، من المزارعين إلى الشون والصوامع التابعة للحكومة، فى أغلب محافظات الجمهورية، بسعر توريد يصل إلى ٢٠٠٠ جنيه للإردب، حسب درجة النقاء.

وقررت الحكومة تسليم المزارعين مستحقاتهم خلال ٤٨ ساعة فقط من التوريد، كما وفرت وزارتا الزراعة والتموين كل التجهيزات الفنية المطلوبة لتسهيل عمليات التوريد إلى الصوامع.

المنوفية: تيسيرات للمزارعين وتذليل العقبات أمامهم

كشف محمد بركات التركاوى، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، عن بدء توريد القمح إلى صوامع المحافظة، البالغ عددها ٥ صوامع أساسية، مع إشراف المهندسين الزراعيين واللجان المختلفة على عملية التوريد.

وقال «التركاوى»: «مديرية الزراعة ملتزمة بالسعر الاسترشادى لتوريد القمح، والصوامع مستعدة لاستقبال المحصول على مدار الساعة، ومساحتها تكفى لاستقبال الكمية الموردة من نحو ١٠٠ ألف فدان مزروعة بالقمح فى المحافظة».

وتابع: «تم التشديد على متابعة عمليات التوريد مع التزام اللجان باستقبال الكميات الموردة من المزارعين، وهناك توجيهات بتقديم التسهيلات وتذليل العقبات أمامهم، فى ظل أهمية محصول القمح، الذى يعد محصولًا استراتيجيًا هامًا يتعلق بالأمن القومى».

مطروح: زراعة 20 ألف فدان فى قرى شباب الخريجين والحمام

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن مزارعى المحافظة يبدأون فى شهر مايو من كل عام حصاد القمح وتوريده إلى صومعة الغلال المجهزة بمنطقة الشمامة بمدينة الحمام.

وأوضح «شعيب» أن المساحة المزروعة بالقمح هذا العام فى قرى شباب الخريجين بلغت ٩١٩٧ فدانًا، وفى مدينة الحمام ١٠ آلاف و٧٨٧ فدانًا.

وأشار إلى أنه جرى تجهيز صومعة الغلال بمنطقة الشمامة لاستقبال الأقماح من المزارعين، وجرى إجراء المعاينات اللازمة للمواقع التخزينية التابعة للمحافظة وتحديد مدى جاهزيتها لاستقبال الأقماح للموسم الجديد.

كفرالشيخ: استنباط أصناف وتقاوى جديدة ذات إنتاجية مرتفعة

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفرالشيخ، أن إجمالى المساحة المزروعة بالقمح هذا العام فى المحافظة بلغت ٢١٥ فدانًا.

وأوضح «غربية» أنه جرى استنباط العديد من الأصناف والتقاوى الجديدة ذات الجودة والإنتاجية العالية، وذلك لزيادة إنتاجية الفدان، لافتًا إلى أنه سيجرى حصاد محصول القمح خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أن المحافظة تسعى بكل عزم لتحقيق المستهدف من توريد المحصول هذا العام أسوة بالأعوام الماضية،

الزراعة: تقديم كل الدعم الفنى للمزارعين.. وتوقعات بتوريد 3.5 مليون طن قمح

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن المزارعين سيبدأون اعتبارًا من الإثنين، توريد القمح للشون والصوامع، لافتًا إلى زيادة سعر التوريد من ١٦٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه للإردب، حسب درجة النقاء، بهدف تحسين دخل المزارعين.

وذكر «القرش» أنه من المتوقع توريد كامل الكميات والسعات، لصوامع وزارة التموين، والمقدر بنحو ٣٫٥ مليون طن، خلال هذا الموسم، لافتًا إلى التنسيق مع وزارة التموين، لصرف مستحقات المزارعين خلال ٤٨ ساعة من التوريد.

وتابع: «الوزارة تقدم كل الدعم للمزارعين فى موسم الحصاد، من آلات ومعدات وحقول إرشادية، إلى جانب تقديم التوعية بالبرامج الزراعية لتعظيم الإنتاج، والتقاوى المعتمدة من المحاصيل التى تمت زراعتها، وبالتالى سيكون لهذا أثر كبير على زيادة الإنتاجية وعلى المزارع المصرى».

وأشار إلى أنه خلال فترة العيد، تم رفع درجة الاستعداد لمديريات الزراعة بالمحافظات، وقطاعات الوزارة المختلفة، لتقديم الدعم الفنى اللازم للمزارع، من أجل الحفاظ على أفضل إنتاجية محلية من الأقماح.

وقال: «خلال الفترة المقبلة سينسق مديرو المديريات والإدارات الزراعية، والمسئولون عن الجمعيات، مع الجهات المعنية فى الوزارة، لتقديم الدعم اللازم للمزارعين لحصاد الأقماح من الآلات والمعدات».

وذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، كلف قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومديرى مديريات الزراعة بالمحافظات، برفع حالة الاستعداد القصوى، للتيسير على المزارعين، خلال عمليتى الحصاد والتوريد، وتقديم كل سبل الدعم لهم، لإزالة أى معوقات قد تواجههم.

وشدد على ضرورة وجود كل المسئولين المعنيين بالمحافظات بشكل دائم فى الحقول، والمتابعة المستمرة وتشكيل غرف عمليات فرعية، تستقبل الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمزارعين، خلال عمليتى الحصاد والتوريد.

الدقهلية: تجهيز الشون والصوامع بسعة تخزينية 265 ألف طن

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن بدء موسم توريد محصول القمح إلى الشون والصوامع، البالغ عددها ٣٨ موقعًا بمختلف مراكز وقرى المحافظة. وأوضح أنه جرى تجهيز الشون والصوامع والهناجر لاستقبال الأقماح بسعة تخزينية تصل إلى ٢٦٥ ألف طن، مشيرًا إلى استعداد المحافظة لاستقبال موسم الحصاد بشكل جيد.

الشرقية: لجان للمرور الدورى على الزراعات والمتابعة بجميع الحقول

قال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه تمت زيادة زراعة القمح بالمحافظة هذا العام، بمقدار ١٤ ألف فدان عن العام الماضى، لافتًا إلى زراعة ٣٩٤ ألف فدان بمحصول القمح هذا العام.

وأضاف: «عملية الحصاد الرسمى لمحصول القمح ستبدأ غدا، وتم تشكيل لجان المرور الدورى والمتابعة على زراعات القمح وجميع الحقول، بجميع مراكز المحافظة، للحصول على أفضل إنتاجية».

وأشار إلى زراعة ٤ أصناف من القمح، هى «جيزة ١٧١، وسخا ٩٥ وسدس ١٤ ومصر ٣».

وبين أن الجهات المعنية تعمل على تمهيد الطرق المؤدية، لشون وصوامع وهناجر التخزين، بأنحاء المحافظة، لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، واستمرار التنسيق والتعاون بين كل الأجهزة، للتعامل فورًا لإزالة أى معوقات قد تطرأ، أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.

بنى سويف: زراعة أصناف ذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض

أنهت محافظة بنى سويف كل الاستعدادات لانطلاق موسم حصاد القمح، وتسلمه من المزارعين، داخل الشون والصوامع بكل أنحاء مراكز المحافظة السبعة، وتشكيل لجان لتسلم المحصول، حيث تتولى اللجنة فرز الأقماح الواردة وإعطاء درجة النقاوة.

وقال المهندس عماد جنجن، وكيل وزارة الزراعة ببنى سويف، إن هناك اهتمامًا كبيرًا بمحصول القمح داخل المحافظة، حيث تمت زراعة ١٢٠ ألف فدان هذا العام، وهناك شون وصوامع موزعة توزيعًا جغرافيًا جيدًا على مستوى المحافظة.

وأكد: «مديرية الزراعة ببنى سويف استعدت مبكرًا للموسم، من خلال توفير تقاوى معتمدة مدعمة منها، وصرف الأسمدة للفلاحين، وعقد ندوات توعية للمزارعين لكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية من المحصول، إضافة إلى زراعة أصناف ذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض والآفات، وتقديم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية المحصول».

البحيرة: تنسيق بين إدارات الزراعة والتموين والقابضة للصوامع

قال المهندس موفق محمود سارى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، إنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بموسم حصاد وتوريد القمح، والتى شملت تجهيز الصوامع والهناجر والشون لاستقبال التوريدات بشكل منظم، بهدف تسهيل عملية تسلم المحصول من المزارعين، وتجنب التزاحم والتكدس أمام جهات التوريد.

وأوضح أن الاستعدادات شملت جميع قرى ومراكز المحافظة، لاستقبال التوريدات من المزارعين، والتنسيق بين إدارات الزراعة والتموين والشركة القابضة للصوامع والتخزين، لضمان سلاسة عملية تسلم المحصول وتخزينه.

وأضاف: «تم تنظيم حملات توعوية للمزارعين، لتعريفهم بإجراءات وجداول التوريد، بما يساعد على تفادى أى ازدحام أو تكدس، مع تخصيص فرق عمل ميدانية لمتابعة سير عملية التوريد يوميًا، والتعامل الفورى مع أى معوقات قد تظهر».

الغربية: إرشاد المزارعين بطرق زيادة إنتاجية الأراضى الزراعية

أعلن الدكتور خالد أبوشادى، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، عن أن مساحة الأراضى المزروعة بالقمح لهذا العام بعد التدقيق بلغت أكثر من ١٢٥ ألف فدان، موزعة على مراكز ومدن محافظة الغربية. وأوضح أن المساحة المزروعة انخفضت بحوالى ٨ آلاف فدان نتيجة زراعة المزارعين للفاصوليا والكمون، لذا وضعت المديرية خطة لإرشاد المزارعين بطرق زيادة الإنتاجية من خلال تقليل الفاقد وتوعيتهم بطرق مكافحة الأمراض.

الإسكندرية: إنتاجية محصول القمح 18 إردبًا فى الفدان

قال الدكتور إبراهيم قاسم، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إن محصول القمح هذا العام مبشر بالخير، وسيتم بدء موسم الحصاد نهاية شهر أبريل الجارى، مشيرًا إلى استعداد المديرية للموسم بكل تجهيزات عمليات التوريد.

وأضاف: «متوسط الإنتاجية لمحصول القمح ١٨ إردبًا فى الفدان، وتم تحديد سعر إردب القمح وفقًا لدرجة النقاوة، وهى: ٢٠٠٠ جنيه لدرجة نقاوة ٢٣.٥ و١٩٥٠ جنيهًا درجة نقاوة ٢٣، و١٩٠٠جنيه درجة نقاوة ٢٢.٥».

أسيوط: إعداد 28 مركز تجميع لخدمة الموردين

أكد المهندس محمود صبحى عبدالحميد، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسيوط، انتهاء جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال موسم حصاد وتوريد محصول القمح، بالتنسيق مع مديرية التموين والبنك الزراعى المصرى، وفقًا للإجراءات التى تم اتخاذها للتسهيل على المزارعين أثناء التسلم والتوريد للشون والصوامع. وقال: «بلغ إجمالى المساحة المزروعة بالقمح بالمحافظة هذا العام ١٧٠ ألف فدان تقريبًا، بمختلف القرى والمراكز، بمتوسط إنتاجية ١٨ إردبًا للفدان، وتم تقديم كل سبل الدعم وتذليل العقبات أمام عملية التوريد، مع العمل على التنسيق بين الجهات المعنية لتوريد المحصول وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك، حفاظًا على سلامة المحصول، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة». وأشار وكيل زراعة أسيوط إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز ٢٨ مركز تجميع، تشمل الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع بمراكز ومدن المحافظة، لتسلم محصول القمح من المزارعين والموردين فور انطلاق موسم الحصاد، بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بإجمالى سعة تخزينية تبلغ ١٨٢ ألفًا و٦١٣ طنًا. وأضاف: «يتم حاليًا العمل على تذليل أى صعوبات قد تواجه المزارعين أثناء عملية التوريد، مع زيادة الندوات التوعوية للمزارعين حول أهمية التوريد وكيفيته، فى ظل دعم الدولة الحالى للموردين، من خلال رفع سعر التوريد إلى ٢٠٠٠ جنيه مقابل الإردب».

سوهاج: توفير التقاوى المعتمدة فى 300 جمعية تعاونية زراعية

قال الدكتور عبداللطيف دياب، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، إن القمح يعد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وأهم الزراعات الشتوية فى المحافظة، مؤكدًا أن المساحة المزروعة هذا العام بلغت ١٨٣٥١٨ فدانًا منتشرة فى جميع مراكز المحافظة.

وأضاف «دياب» أن وزارة الزراعة بإشراف الوزير السيد القصير تولى محصول القمح اهتمامًا كبيرًا بهدف زيادة المساحة المزروعة منه ورفع متوسط إنتاجية الفدان وزيادة المورد من المحصول للجهات التسويقية المختلفة بما يعود بالنفع على الاقتصاد.

وأوضح أنه تم توفير التقاوى المعتمدة طبقًا السياسة الصنفية والأسمدة المدعمة اللازمة للزراعة داخل ٣٠٠ جمعية تعاونية زراعية.

أسوان: 7 مواقع بسعة تخزينية 175 ألف طن

أصدر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تعليماته لمسئولى مديرية التموين بالمحافظة، بقيادة المهندس خالد أبوالقاسم، مدير المديرية، للتنسيق الجيد مع كل الجهات المعنية لتحقيق الانتظام فى عملية حصاد وتوريد القمح بالمحافظة، التى يبدأ موسم التوريد بها مبكرًا عن معظم المحافظات بسبب طبيعتها الحارة. من جانبه، أوضح «أبوالقاسم» أن عدد المواقع التخزينية بالمحافظة يبلغ ٧ مواقع، بسعة تخزينية ١٧٥ ألف طن، مشيرًا إلى أن مديرية التموين بأسوان عاينت المواقع وتأكدت من جاهزيتها. وقال: «كل المواقع ستبدأ فى تسلم الأقماح المحلية ابتداءً من غدا، مع استثناء صومعة «الراجحى» بتوشكى، والتى بدأت فى تسلم الأقماح منذ أمس الأول.

قنا: استعدادات لتسلم 233 ألف طن

أكد المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، الانتهاء من تجهيز الشون والصوامع المختلفة بالمحافظة، لاستقبال محصول القمح، مع بدء موسم الحصاد والتوريد، وبالتنسيق مع مديرية الزراعة. وقال: «جميع الشون والصوامع فى أنحاء محافظة قنا ستبدأ فى استقبال المحصول من المزارعين، بعد بدء موسم الحصاد، وسط استعدادات لاستقبال أكبر كمية ممكنة من القمح، عن طريق لجان التسلم والفرز، التى بدأت عملها بالفعل». وأضاف: «محافظة قنا تضم ٤ صوامع معدنية، و٩ شون، وموقع تخزين، بإجمالى سعة تخزينة تصل إلى ٢٣٢ ألفًا و٨٠٥ أطنان قمح، وهناك تنسيق بين المزارعين ومديرية الزراعة لاستقبال المحصول.