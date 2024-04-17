وزارة التموين: بحث تخفيض أسعار الخبز غدًا بعد انخفاض سعر الدقيق 35%

كشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، عن تفاصيل انخفاض أسعار الخبز السياحي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك اجتماعا غدا سيجمع بين وزير لتموين مع غرفة صناعة الحبوب وشعبة المخابز، لبحث كل تفاصيل ضبط أسعار الخبز السياحي.

وأضاف أن تشكيل لجنة لمراجعة الأسعار شهريا بعد انخفاض أسعار الدقيق من 30 إلى 35%.

وأشار إلى أنه بعد انخفاض أسعار الدقيق يجب أن ينعكس ذلك على أسعار الخبز والعيش الفينو، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة دورية للأسعار وسيكون هناك إجراءات رادعة للمخالفين، لاسيما فيما يتعلق بجودة وأسعار الخبز.