السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التموين: الدقهلية تستهدف استلام 400 ألف طن قمح خلال موسم توريد 2024

توريد القمح
توريد القمح

 

الدكتور علي المصيلحي يوجه سرعة سداد مستحقات مزارعي القمح خلال 48 ساعة

السيد دايرة: توريد 15 ألف طن قمح خلال أول 5 ايام من بداية التوريد


أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه مستهدف استلام 400 ألف طن قمح محلي من المزارعين بمحافظة الدقهلية، خلال عمليات التوريد لموسم 2024، وذلك من اجمالي المساحة المنزرعة والتي بلغت 252 ألف و229 فدان.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه مستهدف استلام 3.5 مليون طن قمح محلي المزارعين خلال موسم توريد 2024، موجهًا سرعة سداد مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من عمليات التوريد لكافة نقاط الاستلام.

وأوضح المصيلحي، أنه تم تشكيل لجان الاستلام بكل نقطة تجميع وفرز برئاسة عضو التموين وعضوية كافة الجهات المعنية، وذلك لمتابعة توريد القمح، مشيرًا إلي أنه أصدر توجيهات بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح وتذليل أي عقبة أمام عمليات التوريد.

وبدوره أكد اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إن القرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام شمل حظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح.

وأشار إلى حظر استخدام القمح بمطاحن القطاع الخاص أثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحظر القرار أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف.

من جانبه أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الدقهلية، خلال جولة تفقدية بمشاركة المركز الاعلامي لوزارة التموين، على صومعة بني عبيد بالمحافظة، أنه تم استلام حتي الآن 15 الف طن قمح منذ بداية موسم التوريد وحتي الآن.

وقال دايرة أن متوسط حجم التوريد اليومي في محافظة الدقهلية يبلغ 2000 ويصل إلي 10 الي 12 الف طن في ذروة الموسم، مشيرًا إلي أن متوسط انتاجية الفدان الواحد من القمح يتراوح من 16 أردب إلي 20 اردب.

وأوضح دايرة، أن عدد نقاط استلام القمح المحلي في محافظة الدقهلية تبلغ 39 موقع بسعة تخزين إجمالية 185 ألف طن، تابعة لـ3 جهات تسويقية، هى البنك الزراعى المصرى، وشركة مطاحن شرق الدلتا، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

ولفت دايرة إلي أن بكل موقع توريد القمح، لجنة مكونة من 6 جهات هى ممثل عن قطاع التموين رئيسا للجنة، وممثلا عن مديرية الزراعة مسؤولا عن تحديد نوعية القمح محلي أو مستورد، وممثلا عن هيئة سلامة الغذاء مسئول عن تحديد درجة النظافة وتحديد الرتبة، وممثلا عن الجهة المسوقة، وأحد أعضاء القبانة المسئول عن الموازين، والبورصة السلعية الخاصة بتسويق القمح.

وأضاف دايرة أن فور توريد القمح من المزارعين يتم سداد قيمته عبر البنك الزراعي، مشيرًا إلي وجود متابعة يومية لجميع المواقع التخزينية فور استلام الأقماح وسحب عينات عشوائية للفحص ومطابقتها بالدرجة التى تم استلامها عليها.

جدير بالذكر إن سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024 يبلغ 2000 جنيهًا لإردب نقاوة 23.5، والإردب درجة نقاوة 23 بـ1950 جنيها، والإردب درجة نقاوة 22.50 بـ1900 جنيه.

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية أنه يتم توريد القمح المحلي المورد من المزارعين لعدد من محافظات الجمهورية وهي القاهرة والجيزة والقليوبية، حيث أن القليوبية تعد من أكبر المحافظات المنتجة للقمح.

من جهته قال المهندس أحمد عبد الغفار مدير صومعة بني عبيد التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين إحدي شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن السعة الاجمالي للصومعة تبلغ 30 الف طن بعدد 6 خلايا، ويتم التوريد من الساعة 8 صباحا حتي الانتهاء من الكميات الموردة من المزارعين، موضحا أن متوسط حجم التوريد اليومي يبلغ 1500 طن.

توريد القمح
توريد القمح
وزارة التموين والتجارة الداخلية المزارعين محافظة الدقهلية الدكتور علي المصيلحي السيد دايره

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