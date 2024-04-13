وزير التموين: نستهدف توريد 3.5 مليون طن قمح محلى فى موسم 2024

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الجهات المسوقة ومنها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بفتح بعض نقاط الاستلام؛ لتوريد القمح المحلي مبكرًا في عدد 4 محافظات، التي بدأت التوريد مبكرًا وهي: جنوب سيناء، وطامية بمحافظة الفيوم، وتوشكي بمحافظة أسوان، وشرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد.

وتبدأ المراكز والنقاط التسويقية بالمحافظات في استقبال القمح المحلي والمنتج عام 2024 من الموردين والمزارعين، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 15 أبريل.

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر لاستلام القمح المحلي المنتج هذا العام بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن المستهدف هذا العام هو استلام 3.5 مليون طن قمح، وسيتم سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال 48 ساعة من التوريد.

وفي ذات السياق، قال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام أحمد كمال، في بيان، إنه تم تشكيل لجان الاستلام لكل نقطة استلام وفرز برئاسة عضو التموين وعضوية كل الجهات المعنية وذلك لمتابعة توريد القمح، مؤكدًا أنه وبتوجيهات من الدكتور علي المصيلحي وإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح، وتذليل أي عقبة أمام عمليات التوريد.

حظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص أثناء التوريد

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن عمليات التوريد اختيارية هذا الموسم، وأن سعر الإردب نقاوة 23.5 بـ2000 جنيه، والإردب درجة نقاوة 23 بـ1950 جنيها، والإردب درجة نقاوة 22.50 بـ1900 جنيه.

ولفت إلى أن القرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام قد شمل حظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح.

وحظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص أثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحظر القرار أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف.