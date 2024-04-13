تحرير 14 مخالفة متنوعة ضد المخابز بزفتى

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الغربية،بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، استمرار انتظام عمل المخابز البلدية المدعمة على مستوى المحافظة، خلال الإجازة الخاصة بعيد الفطر المبارك، وعودة المواعيد الرسمية لعمل المخابز.

وأكد أبو هاشم، أنه تم تحرير 14 مخالفة متنوعة ضد المخابز المخالفة، وذلك بمركز ومدينة زفتي، وجاءت هذه المخالفات بسبب التوقف عن الإنتاج ونقص وزن ومواصفات وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين، وشارك في الحملة أسامة زكي سعدة، مدير إدارة التموين بمركز ومدينة زفتي.

وأوضح أن الحملات مستمرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة الثمانية، وذلك بالاشتراك مع الإدارات التموينية بكل مركز على حدى، وتحت إشراف مديرية التموين وبالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة.

كما أعلنت مديرية تموين الغربية، عن استمرار الحملات التموينية الصباحية والمسائية بالاشتراك مع مجالس المدن والأحياء ومباحث التموين والجهات المختلفة المعنية والمختصة، وكذلك أعلنت المديرية، عن انتظام عمل مستودعات الدقيق المدعم وبدالين التموين ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والمطاحن، في كافة أنحاء المحافظة، وذلك حسب تعليمات وتوجيهات وزير التموين، ومحافظة الغربية.

وعلي صعيد مواز، أجرى محافظ الغربية، اتصالًا مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على مستوى أعمال النظافة ورفع الإشغالات بقرى ومدن المحافظة، موجهًا الشكر لرجال الوحدات المحلية خاصة عمال النظافة على مجهودهم طوال اليوم.

ووجَّه المحافظ بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات عن الطريق العام خاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي والأسواق والملاهي التي تتعدى على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.

وأكد المحافظ أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضارى إليها، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.