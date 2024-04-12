الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 3520 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من مراكز محافظة الغربية

محافظة الغربية
محافظة الغربية

تمكنت أجهزة محافظة الغربية، من رفع 3520 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال ثانِ أيام عيد الفطر المبارك.

وشدّد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على منع الإجازات واستمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المباني، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين، بالشوارع والمتنزهات والأماكن العامة.

 

ووجه محافظ الغربية، بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، ورفع كفاءة الحدائق، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتصدي لأي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد، محذرًا من عدم التهاون واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

وكان محافظ الغربية، قد اتصال مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر، للوقوف على مستوى أعمال النظافة ورفع الإشغالات بقرى ومدن المحافظة، موجهًا الشكر لرجال الوحدات المحلية خاصة عمال النظافة على مجهودهم طوال اليوم.

كما شدد "رحمي"، على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق ووقف إجازات المفتشين التموينيين، علاوة على عدم منح أية إجازات للمخابز خلال فترة العيد إلا فى حالة الضرورة القصوى، بجانب متابعة عمل محطات الوقود لضمان انتظام الكميات الواردة من المواد البترولية، وأيضًا الإشراف والمرور الميدانى على مستودعات البوتاجاز تجنبًا لحدوث اختناقات، والتأكد من توافر السلع الغذائية بشكل دائم فى الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، خاصة المنتجات التي تشهد إقبالًا فى الأعياد من اللحوم والدواجن والأسماك.

وأكد المحافظ أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضارى إليها، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.

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