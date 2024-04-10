"حلمنا بيكبر بينا".. حملة توزع الحلوى والورود على المعيدين في زفتى بالغربية

دشن متطوعون في مدينة زفتى بمحافظة الغربية، حملة شعبية تحمل اسم "حلمنا بيكبر بينا"، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الوطني والتنموي، والتي تهدف إلى تعزيز روح المحبة والتآخي والتضامن بين المواطنين، قام المتطوعون بتوزيع حلوى وورود على المصلين داخل وخارج ساحة صلاة العيد.

تأتي هذه الحملة استجابةً لهدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحرص على إرسالها للمواطنين في جميع المناسبات الوطنية. وتهدف الحملة أيضًا إلى تعزيز دور المنظمات غير الحكومية في دعم الدولة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

ولاقت الحملة استحسانًا كبيرًا من قبل المواطنين، حيث شهدت أماكن الصلاة بالساحات والمساجد الكبري والشوارع بمحافظة الغربية إقبالًا كبيرًا منذ الصباح الباكر، كما توافد الآلاف من الأهالي لتلبية رغبات أطفالهم في الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

تأتي هذه الحملة كمبادرة إيجابية تعكس تلاحم المجتمع وروح التعاون بين المواطنين والمؤسسات غير الحكومية. وتعد تلك المبادرات الشعبية الهادفة إلى تعزيز الروابط الاجتماعية وتعميق التضامن الاجتماعي أمرًا مهمًا لتحقيق التنمية والاستقرار في المجتمع.

وسادت حالة من البهجة بعد أداء صلاة عيد الفطر في ساحات المسجد، حيث قام محافظ الغربية بتبادل التهنئة مع أبناء المحافظة الحاضرين كما قام بتوزيع هدايا الرئيس على المصليين من الأطفال والكبار في تقليد سنوي، وقدم محافظ الغربية التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي الغربية خاصة بمناسبة حلول العيد، داعيًا المولى-عز وجل- أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي السياق ذاته، عملت مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية بمحافظة الغربية على تجهيز المتنزهات العامة والحدائق من أجل استقبال المواطنين والزوار خلال فترة العيد، وقد شهدت المتنزهات والحدائق العامة جهودًا كبيرة في التجهيز والإعداد، بالتعاون مع إدارات الدفاع المدني لضمان السلامة ومواجهة أي حرائق قد تحدث، وتم تكثيف التواجد الأمني في تلك الأماكن لضمان سلامة الزوار والتصدي لأي طارئ قد يحدث.

حلمنا بيكبر بينا

حلمنا بيكبر بينا

حلمنا بيكبر بينا

حلمنا بيكبر بينا

حلمنا بيكبر بينا

حلمنا بيكبر بينا