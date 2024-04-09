الغربية تُعلن جاهزية ساحات الصلاة وأماكن التنزه خلال عيد الفطر

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن جاهزية جميع الحدائق والمتنزهات في مراكز ومدن المحافظة لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الإقبال المتزايد من الزوار على الحدائق خلال فترة العيد، بهدف ضمان سلامة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة مناسبة للاحتفال.



وفي سياق متصل، أكد الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الغربية، الانتهاء من التجهيزات لساحات صلاة عيد الفطر المبارك في مدن وقرى المحافظة، فتم تخصيص ثلاث ساحات رئيسية في مدن طنطا والمحلة وزفتى، بالإضافة إلى نحو 365 ساحة فرعية في مختلف مناطق المحافظة، وتم تعيين خطيبين لكل ساحة، أحدهما أساسي والآخر احتياطي، بهدف ضمان سير الصلاة بشكل منظم وسلس.



ساحة "ستاد طنطا"

تعتبر واحدة من الساحات الرئيسية المخصصة لصلاة عيد الفطر في مدينة طنطا. وتم تجهيز ساحة "كوبري الرباط بمدينة المحلة الكبرى" وساحة "شارع البحر بزفتى" أيضًا لاستقبال المصلين في هذه المدن الرئيسية.



كما تم توفير ساحات فرعية في مختلف مناطق المحافظة، بهدف تسهيل صلاة العيد للمواطنين في قراهم ومدنهم، يهدف ذلك إلى تلبية احتياجات المصلين وتوفير بيئة ملائمة ومريحة لأداء الصلاة.



وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في ظل الإقبال المتزايد على صلاة عيد الفطر المبارك، حيث يتوافد الآلاف من المواطنين لأداء الصلاة والاحتفال بالعيد، وتعكس هذه الاستعدادات التزام السلطات المحلية بتوفير الخدمات اللازمة والبنية التحتية الكافية لاستقبال الزوار وضمان راحتهم وسلامتهم.



وتجري الوحدات المحلية في محافظة الغربية جهودًا مكثفة لتوفير الأمن والسلامة خلال فترة عيد الفطر المبارك، تم تكثيف الجهود الأمنية وتعزيز التواجد الأمني في المناطق العامة والحدائق والمتنزهات، بهدف ضمان سلامة الزوار ومنع أي حوادث أو تجاوزات تؤثر على فرحة العيد.



بالإضافة إلى ذلك، قد تم توفير خدمات إضافية للمواطنين خلال فترة العيد، مثل توفير وسائل النقل، لتسهيل تنقل الناس وتوفير راحة إضافية للمواطنين الذين يرغبون في زيارة الحدائق والمتنزهات.

وأعلن محافظ الغربية، عن جاهزية جميع المستشفيات لاستقبال المرضى خلال العيد مع جاهزية سيارات الإسعاف والتى ستكون على أهبة الاستعداد، مؤكدًا أنه منع الراحات والإجازات على جميع المستويات بمديرية الصحة والتموين والطب البيطرى مشيرا إلى أن جميع المخابز تعمل أيام الأسبوع وفى أيام عيد الفطرالمبارك.