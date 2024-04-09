رفع 202 طن قمامة ومخلفات وتراكمات وزارعة 150 شجرة في السنطة بالغربية

أعلنت الوحدة المحلية لـمركز ومدينة السنطة، بـمحافظة الغربية، برئاسة مني صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة، عن مواصلة جهودها في أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات بمختلف الشوارع والميادين بمدينة زفتي، وعلى الطرق الرئيسية والفرعية بالمركز والمدينة.

وأعلنت رئيس مجلس مدينة السنطة، أنه تم رفع نحو 202 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

رفع كفاءة منظومة النظافة العامة

وأوضحت، أن عمليات النظافة مستمرة يوميًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية، حرصًا على رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، والعمل على خدمة وراحة المواطنين في كل مكان، في إطار توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة ورفع المخلفات والتراكمات.

زراعة 150 شجرة مثمرة وزينة في قرى المركزضمن حملة التجميل والتشجير

كما أكدت رئيس مركز ومدينة السنطة، أنه تمت زراعة 150 شجرة مثمرة وزينة في قرى المركز إلى جانب المدينة، في إطار حملة التجميل والتشجير التي تهدف إلى تحسين المظهر الجمالي للمنطقة، كما تأتي هذه الجهود كجزء من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة وتوسيع المساحات الخضراء، وتعكس التزام الجهات المحلية بالمحافظة على البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية.

وفي السياق ذاته، شدد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة.

كما أعلن محافظ الغربية، أن المحافظة تتزين لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال حملات نظافة وتجميل مكثفة بكافة الشوارع والميادين بمراكز ومدن المحافظة جاء ذلك خلال متابعته جهود الوحدات المحلية في مراكز ومدن وقرى المحافظة، في مواصلة أعمال النظافة والتجميل وتجهيز الحدائق العامة والمتنزهات على مدار اليوم، في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.